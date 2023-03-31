Журналисты черниговского телеканала заявили, что на них напал экс-кандидат в депутаты горсовета от "Слуги народа"

Журналисты пытались в ресторане взять комментарий у Тарасовца и выяснить, почему он и его однопартийцы не пришли на сессию горсовета.
"Когда мы зашли туда с камерой, то Юрий начал убегать от нас, а его компаньон или друг, который сидел, начал бить нашу камеру и сломал ее. Он очень похож на Сергея Берестового", – заявила Медведева.
Она сняла конфликт на смартфон.
"Я спрашиваю, чего ты меня снимаешь? Хочешь, я сломаю твою камеру? Камеру выбрось свою!" – слышно на записи.
"Суспільне" отмечает, что Берестовой отказался комментировать ситуацию по телефону и предложил встретиться на следующий день.
По информации спикера Национальной полиции в Черниговской области Наталии Слабеняк, по факту нападения на журналистов представителями "Слуги народа" полиция открыла производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает штраф, арест сроком на шесть месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.
30 марта состоялось очередное заседание сессии Черниговского горсовета, которое, как утверждает исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако, пытались сорвать задержанием депутатов и "минированием" горсовета. Он заявил, что перед сессией четырех депутатов горсовета вызвали на допросы, двух депутатов вызвали в военкомат, а депутата Ирину Должикову правоохранители сняли с поезда и не пустили в Чернигов без объяснения причин.