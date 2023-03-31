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Журналисты черниговского телеканала заявили, что на них напал экс-кандидат в депутаты горсовета от "Слуги народа"

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Журналистка Наталия Медведева сняла конфликт на телефон
Журналистка Наталия Медведева сняла конфликт на телефон
Фото: suspilne.media

Съемочная группа черниговского телеканала "Дитинец" подверглась нападению со стороны экс-кандидата в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Сергея Берестового в кафе в центре Чернигова. Журналистка телеканала Наталия Медведева заявила, что группе разбили камеру во время съемок и что черниговский бизнесмен Берестовой в это время был в ресторане вместе с депутатом городского совета Чернигова от "Слуги народа" Юрием Тарасовцом. Об этом в своем сюжете сообщает "Суспільне".

Журналисты пытались в ресторане взять комментарий у Тарасовца и выяснить, почему он и его однопартийцы не пришли на сессию горсовета.

"Когда мы зашли туда с камерой, то Юрий начал убегать от нас, а его компаньон или друг, который сидел, начал бить нашу камеру и сломал ее. Он очень похож на Сергея Берестового", – заявила Медведева.

Она сняла конфликт на смартфон.

"Я спрашиваю, чего ты меня снимаешь? Хочешь, я сломаю твою камеру? Камеру выбрось свою!" – слышно на записи.

"Суспільне" отмечает, что Берестовой отказался комментировать ситуацию по телефону и предложил встретиться на следующий день.

По информации спикера Национальной полиции в Черниговской области Наталии Слабеняк, по факту нападения на журналистов представителями "Слуги народа" полиция открыла производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает штраф, арест сроком на шесть месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Чернігів / YouTube
Контекст:

30 марта состоялось очередное заседание сессии Черниговского горсовета, которое, как утверждает исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако, пытались сорвать задержанием депутатов и "минированием" горсовета. Он заявил, что перед сессией четырех депутатов горсовета вызвали на допросы, двух депутатов вызвали в военкомат, а депутата Ирину Должикову правоохранители сняли с поезда и не пустили в Чернигов без объяснения причин. 

Теги: Чернигов, депутаты, нападение, горсовет, ресторан, журналисты, конфликт, Слуга народа
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