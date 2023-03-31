Журналисты черниговского телеканала заявили, что на них напал экс-кандидат в депутаты горсовета от "Слуги народа"

Журналисты пытались в ресторане взять комментарий у Тарасовца и выяснить, почему он и его однопартийцы не пришли на сессию горсовета.

"Когда мы зашли туда с камерой, то Юрий начал убегать от нас, а его компаньон или друг, который сидел, начал бить нашу камеру и сломал ее. Он очень похож на Сергея Берестового", – заявила Медведева.

Она сняла конфликт на смартфон.

"Я спрашиваю, чего ты меня снимаешь? Хочешь, я сломаю твою камеру? Камеру выбрось свою!" – слышно на записи.

"Суспільне" отмечает, что Берестовой отказался комментировать ситуацию по телефону и предложил встретиться на следующий день.

По информации спикера Национальной полиции в Черниговской области Наталии Слабеняк, по факту нападения на журналистов представителями "Слуги народа" полиция открыла производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает штраф, арест сроком на шесть месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.

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Видео: Суспільне Чернігів / YouTube