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Евромайдан

Януковичу сообщили о новом подозрении – как руководителю преступной группы

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Янукович в 2014 году бежал из Украины
Янукович в 2014 году бежал из Украины
Фото: EPA

Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении беглому президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом говорится на сайте ГБР.

По версии следствия, в состав организованной преступной группы, кроме Януковича, входили бывшие чиновники Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время Евромайдана, а именно:

  • совершении теракта с целью устрашения населения, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;
  • нанесении участникам Майдана телесных повреждений разной степени тяжести, совершении умышленных убийств и покушений с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
  • превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств;
  • незаконном препятствовании митингам и демонстрациям.

"Установлено, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", – сообщили в ГБР.

Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства Януковича, копии вручены его защитникам.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, Украина, Революция достоинства, подозрение, ГБР
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