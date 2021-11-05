Януковичу сообщили о новом подозрении – как руководителю преступной группы

Янукович в 2014 году бежал из Украины Фото: EPA

По версии следствия, в состав организованной преступной группы, кроме Януковича, входили бывшие чиновники Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время Евромайдана, а именно:

совершении теракта с целью устрашения населения, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;

нанесении участникам Майдана телесных повреждений разной степени тяжести, совершении умышленных убийств и покушений с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств;

незаконном препятствовании митингам и демонстрациям.

"Установлено, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", – сообщили в ГБР.

Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства Януковича, копии вручены его защитникам.