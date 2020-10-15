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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Кулеба: Выход РФ из консультаций по МН17 – красноречивое свидетельство ее страха перед правдой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком заявил, что выход РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за крушение самолета рейса MH17 говорит о нежелании Кремля установить ответственных за трагедию.

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Министры договорились продолжать сотрудничество
Министры договорились продолжать сотрудничество
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим коллегой из Нидерландов Стефом Блоком выход Российской Федерации из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по вопросам международно-правовой ответственности за крушение самолета. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Выход РФ из консультаций по МН17 – красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", – заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию голландским властям по делу о крушении самолета.

"Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности. Стеф Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека", – говорится в сообщении МИД.

15 октября МИД России заявил о невозможности дальнейшего участия РФ в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением MH17 – МИД РФ расценил обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человка с иском против России как "недружественные действия, которые лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций".

Для родственников погибших в авиакатастрофе рейса MH17 на Донбассе решение России выйти из трехсторонних консультаций станет болезненным, заявил Блок.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

В июле Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

Теги: Россия, ЕСПЧ, Нидерланды, MH17, Дмитрий Кулеба, Стеф Блок
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