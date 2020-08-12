ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Экспертный совет при Минэнерго не поддержал введение пошлин на дизтопливо – Рябцев

По словам члена экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадия Рябцева, против введения пошлин на импорт дизельного топлива выступило большинство членов экспертного совета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России
В начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России
Фото: depositphotos.com (архив)

Экспертный совет при Министерстве энергетики выступил против предложения ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) о введении пошлин на импорт дизельного топлива в размере 8,46%. 12 августа об этом заявил член экспертного совета при министерстве, директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, пишет издание "Цензор.НЕТ".

"Большинство присутствующих на экспертном совете высказалось против", – сказал эксперт.

Введение пошлин приведет к дефициту топлива и росту цен, если объемы топлива, на которые распространятся ограничения, не будут компенсированы украинскими производителями, считает он. При этом, по словам Рябцева, никаких гарантий или подтверждений, что эти объемы будут замещены внутренними производителями, пока нет.

"Если кто-то выступает с заявлением о том, что ему мешают работать на рынке, то естественно, что он должен предоставить какие-то доказательства: во-первых, того, что ему мешают, во-вторых, – что он в состоянии удовлетворить нужды украинского рынка самостоятельно в том случае, если будут введены какие-либо ограничения государством", – пояснил Рябцев.

Введение спецпошлины на нефтепродукты приведет к повышению цен на топливо, в результате чего пострадают прежде всего аграрии, металлурги, перевозчики, а общие потери экономики составят около 11 млрд грн, заявляла президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова. Она говорила, что оснований для введения дополнительных квот пошлин на нефтепродукты нет.

В начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая с начала этого года попытка "Укртатнафти" добиться введений пошлин.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.

Теги: Укртатнафта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап показал, как выглядит с бородой и сединой
Потап показал, как выглядит с бородой и сединой
  Scarlet. The Rolling Stones выпустила клип с участием актера Мескала. Видео
  Scarlet. The Rolling Stones выпустила клип с участием актера Мескала. Видео
Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности
Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности
  Блум: Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь
  Блум: Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь
"Это что за Камасутра?" Дорофеева и Dantes порезвились на траве
"Это что за Камасутра?" Дорофеева и Dantes порезвились на траве
Хименес-Браво рассказал, как его едва не уволили с работы после пожара
Хименес-Браво рассказал, как его едва не уволили с работы после пожара
"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды
"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Крутяшный Платоша!", "Шикарная Ксения Анатольевна". Собчак обнародовала фото отдыха с сыном
"Крутяшный Платоша!", "Шикарная Ксения Анатольевна". Собчак обнародовала фото отдыха с сыном
"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
53-летняя Хайек показала, как плавает в бассейне на спине
53-летняя Хайек показала, как плавает в бассейне на спине
Гриффит показала сюрприз, который устроили ей друзья в честь дня рождения
Гриффит показала сюрприз, который устроили ей друзья в честь дня рождения
Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Сын Легкоступовой уверен, что от нее хотел избавиться муж Telegram-канал "112"
Сын Легкоступовой уверен, что от нее хотел избавиться муж – Telegram-канал "112"
"Счастливые, как дети". Сумская и Борисюк измазались целебной грязью. Фото
"Счастливые, как дети". Сумская и Борисюк измазались целебной грязью. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
Хью Грант выразил восхищение белорусам, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусам, которые вышли на акции протеста
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS