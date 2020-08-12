Экспертный совет при Минэнерго не поддержал введение пошлин на дизтопливо – Рябцев

По словам члена экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадия Рябцева, против введения пошлин на импорт дизельного топлива выступило большинство членов экспертного совета.

В начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России Фото: depositphotos.com (архив)

Экспертный совет при Министерстве энергетики выступил против предложения ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) о введении пошлин на импорт дизельного топлива в размере 8,46%. 12 августа об этом заявил член экспертного совета при министерстве, директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, пишет издание "Цензор.НЕТ".

"Большинство присутствующих на экспертном совете высказалось против", – сказал эксперт.

Введение пошлин приведет к дефициту топлива и росту цен, если объемы топлива, на которые распространятся ограничения, не будут компенсированы украинскими производителями, считает он. При этом, по словам Рябцева, никаких гарантий или подтверждений, что эти объемы будут замещены внутренними производителями, пока нет.

"Если кто-то выступает с заявлением о том, что ему мешают работать на рынке, то естественно, что он должен предоставить какие-то доказательства: во-первых, того, что ему мешают, во-вторых, – что он в состоянии удовлетворить нужды украинского рынка самостоятельно в том случае, если будут введены какие-либо ограничения государством", – пояснил Рябцев.

Введение спецпошлины на нефтепродукты приведет к повышению цен на топливо, в результате чего пострадают прежде всего аграрии, металлурги, перевозчики, а общие потери экономики составят около 11 млрд грн, заявляла президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова. Она говорила, что оснований для введения дополнительных квот пошлин на нефтепродукты нет.

В начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая с начала этого года попытка "Укртатнафти" добиться введений пошлин.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.