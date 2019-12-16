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ДЕНЬГИ

АИС заявила о рейдерской атаке на компанию со стороны кредиторов и коллекторов

В компании сообщили, что ее незаконно лишили 60 объектов недвижимости, которые находились в ипотеке, и еще 39 объектов – на общую сумму в десятки миллионов долларов.

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В мае 2017 года сроки предъявления исполнительного документа истекли и задолженность уже не могла быть получена в публично-правом порядке, утверждают в группе
В мае 2017 года сроки предъявления исполнительного документа истекли и задолженность уже не могла быть получена в публично-правом порядке, утверждают в группе
Фото: giftsua.com

Торговая сервисная группа АИС заявила, что стала объектом атаки рейдеров из числа кредиторов и коллекторов. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте группы.

В компании сообщили, что ее незаконно лишили 60 объектов недвижимости, которые находились в ипотеке, и еще 39 объектов на сумму в десятки миллионов долларов. В группе отметили, что поводом для захвата стал спор с "Укрсиббанком", который длится с 2006 года.

К апрелю 2009 года заемщики из группы АИС вернули "Укрсиббанку" 100% кредитов в евро, 95% – в гривнах и 85% – в долларах США, остальное вернуть вовремя помешал кризис, подчеркивается в сообщении. "Укрсиббанк" имел действующие договора ипотеки, мог без согласований продать недвижимость и погасить задолженность, но не сделал этого. 

В октябре 2013 года "Укрсиббанк" одновременно подал иск о взыскании ипотеки и обратился в следственное управление ГУ МВД Украины с заявлением об уголовном правонарушении.

"Эти действия стали основой рейдерской атаки как на собственные активы АИС, так и на арендованные, где работали независимые дилеры под брендом АИС, а также объекты, право собственности на которые принадлежит третьим лицам и которые не имеют отношения к торговой сети", – заявили в пресс-службе.

В мае 2017 года сроки предъявления исполнительного документа истекли и задолженность уже не могла быть получена в публично-правом порядке, утверждают в группе.

В ноябре 2017-го "Укрсиббанк" продал права требования по всем кредитным договорам ООО "Украинская металлургическая компания", входящему в сферу влияния одного из бывших собственников "Укрсиббанка", сказано в заявлении АИС. Эта компания получила статус потерпевшего в уголовном производстве, как считают в АИС, неправомерно.

По этому делу 8 октября прокуратура Киева сообщила о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка" экс-нардепу, бизнесмену Дмитрию Святашу. По версии следствия, бывший нардеп в течение 2008–2018 годов, "действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "Укрсиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн". В рамках этого уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение Нацагентству по розыску и управлению активами более 80% активов АИС.

9 октября Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании. В ноябре его объявили в розыск.

Теги: недвижимость, Дмитрий Святаш, Укрсиббанк, рейдерский захват, АИС
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