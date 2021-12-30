Александр Эйсмонт о реализации мультимодальных логистических решений в Украине

За прошедший год в Украине возросли объемы перевозок, причем это касается не только импорта и экспорта, но и транзита Фото: cognissolutions.com

"Пример "Евротерминала" как провайдера мультимодальной логистики в Украине" – Александр Эйсмонт

Данная сфера логистики включает в себя целый ряд услуг. В первую очередь мультимодальные перевозки подразумевают использование от двух видов транспорта в одной цепочке. Также нельзя забывать о таможенном контроле, перегрузочных терминалах, складах. Компания "Евротерминал" благодаря своему перечню услуг помогает клиентам реализовывать комплексные логистические решения.

Александр Эйсмонт предлагает рассмотреть такую логистическую цепочку на примере экспорта зерна. Для того, чтобы такой груз дошел от фермера до конечного покупателя, задействуются сразу несколько видов транспорта – автомобили, железная дорога, речной и морской транспорт. Одесский порт принимает несколько миллионов тонн зерновых грузов ежегодно. ООО "Евротерминал" при помощи своей инфраструктуры обеспечивает прием и обработку грузов, а также их таможенное оформление.

В целом цепочка выглядит так: собранные с полей зерновые доставляют к элеватору при помощи автомобилей, далее транспортировка груза в порт чаще всего происходит при помощи железной дороги, после он попадает в морской терминал и идет на экспорт. Александр Эйсмонт отмечает, что хотя и существуют различные варианты перевозки зерна, сегодня по большей части задействуется железнодорожный транспорт.

Александр Эйсмонт: Перспективы мультимодальной логистики

За прошедший год в Украине возросли объемы перевозок, причем это касается не только импорта и экспорта, но и транзита. Александр Эйсмонт рассказывает, что Украина стала достаточно интересным мультимодальным хабом для зарубежных компаний. Это также перспективная возможность, которой Украина может воспользоваться.

Что касается морских портов в Украине, их ресурсы вполне позволяют наращивать перевалку. Однако сбои в глобальной логистике, кризис в области контейнерных перевозок, значительно возросшая стоимость фрахта и очереди в портах стимулируют переход на другие виды транспорта. Глава ООО "Евротерминал" Александр Эйсмонт отмечает, что за последний год все большая часть перевозок начала приходиться на железнодорожный транспорт, который позволяет логистическим провайдерам обеспечить своевременные и бесперебойные поставки грузов.