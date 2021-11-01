Американская компания Alvarez & Marsal подтвердила чистоту депозитов английских компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке"

Во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка, что они сейчас оспаривают в судах Фото: ubr.ua

"Международные аудиторы "по молекулам" разложили каждую финансовую операцию, буквально до доллара. Им была предоставлена не только информация о том, откуда были получены денежные средства, но и информация, куда именно эти средства потом использовались. Беспрецедентная открытость и транспарентность – я думаю вы больше не найдете подобных примеров в Украине", – считает адвокат.

Он подчеркнул, что компания Alvarez & Marsal пришла к однозначному выводу: средства компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке" имеют легальное происхождение, деньги не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитных средств "ПриватБанка".

UBR отмечает, что резюме об этих выводах опубликовано на сайте компании.