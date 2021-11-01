Американская компания Alvarez & Marsal подтвердила чистоту депозитов английских компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке"

"Международные аудиторы "по молекулам" разложили каждую финансовую операцию, буквально до доллара. Им была предоставлена не только информация о том, откуда были получены денежные средства, но и информация, куда именно эти средства потом использовались. Беспрецедентная открытость и транспарентность – я думаю вы больше не найдете подобных примеров в Украине", – считает адвокат.
Он подчеркнул, что компания Alvarez & Marsal пришла к однозначному выводу: средства компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке" имеют легальное происхождение, деньги не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитных средств "ПриватБанка".
UBR отмечает, что резюме об этих выводах опубликовано на сайте компании.
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.
Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года семья Суркисов была признана инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.
Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.
Алексеев при этом заявил, что деньги английских компаний семьи Суркисов, которые находились на депозитных счетах "ПриватБанка" на Кипре, до сих пор остаются на счетах "ПриватБанка", а заявления должностных лиц банка и их юридических советников о том, что деньги были списаны в капитал банка во время национализации, являются неправдивыми и ложными.
Юрист подчеркнул, что деньги априори не могли быть списаны по нескольким причинам.
Первой причиной он назвал то, что с декабря 2016 года действует запрет кипрского суда на любое вмешательство в депозитные средства, и этот запрет – бессрочен. Вторая заключается в том, что украинский bail-in в "ПриватБанке" не имеет юридической силы на Кипре, поскольку эту процедуру не признал Центральный банк Кипра. Третья причина – лицензия кипрского филиала "ПриватБанка" была ограничена Центробанком Кипра до двух операций – начисление процентов и возвращение депозита по мере окончания действия договора.
“Кстати, по поводу начисления процентов – проценты начислялись на депозитные счета по апрель 2017 года включительно, то есть более четырех месяцев якобы их списания в капитал банка. Это в который раз доказывает, что никакого списания не состоялось, они фактически продолжают находиться на счетах", – заявил адвокат.
В подтверждение позиции о ложности заявлений "ПриватБанка", касающихся якобы списания средств в капитал банка, Алексеев привел данные годового отчета банка за 2020 год, который есть в открытом доступе.
"По состоянию на 31 декабря 2020 года в срочные депозиты юридических лиц включено около 8,1 млрд грн средств клиентов кипрского филиала "ПриватБанка", которые были предметом конвертации в капитал при национализации в 2016 году, то есть были предметом списания. Указанные средства не были перечислены филиалом банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с банком и из-за судебных исков, открытых относительно этих средств", – сообщил Алексеев, цитируя отчет.
Таким образом, сам "ПриватБанк" в своей отчетности фактически подтверждает, что деньги не списаны в капитал банка, они до сих пор находятся на счетах английских компаний в филиале "ПриватБанка" на Кипре, подчеркнул юрист.