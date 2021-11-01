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ДЕНЬГИ

Американская компания Alvarez & Marsal подтвердила чистоту депозитов английских компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке"

Во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка, что они сейчас оспаривают в судах
Во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка, что они сейчас оспаривают в судах
Фото: ubr.ua

В 2021 году всемирно известная американская компания Alvarez & Marsal провела независимое расследование, которое подтвердило легальное происхождение денег семьи Суркисов, которые были размещены на депозитах в "ПриватБанке". Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал адвокат Игорь Алексеев, сообщает UBR. Юрист отметил, что расследование провели, чтобы снять все манипуляции и пролить свет на происхождение средств.

"Международные аудиторы "по молекулам" разложили каждую финансовую операцию, буквально до доллара. Им была предоставлена не только информация о том, откуда были получены денежные средства, но и информация, куда именно эти средства потом использовались. Беспрецедентная открытость и транспарентность – я думаю вы больше не найдете подобных примеров в Украине", – считает адвокат.

Он подчеркнул, что компания Alvarez & Marsal пришла к однозначному выводу: средства компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке" имеют легальное происхождение, деньги не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитных средств "ПриватБанка".

UBR отмечает, что резюме об этих выводах опубликовано на сайте компании. 

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года семья Суркисов была признана инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

Алексеев при этом заявил, что деньги английских компаний семьи Суркисов, которые находились на депозитных счетах "ПриватБанка" на Кипре, до сих пор остаются на счетах "ПриватБанка", а заявления должностных лиц банка и их юридических советников о том, что деньги были списаны в капитал банка во время национализации, являются неправдивыми и ложными.

Юрист подчеркнул, что деньги априори не могли быть списаны по нескольким причинам.

Первой причиной он назвал то, что с декабря 2016 года действует запрет кипрского суда на любое вмешательство в депозитные средства, и этот запрет – бессрочен. Вторая заключается в том, что украинский bail-in в "ПриватБанке" не имеет юридической силы на Кипре, поскольку эту процедуру не признал Центральный банк Кипра. Третья причина – лицензия кипрского филиала "ПриватБанка" была ограничена Центробанком Кипра до двух операций – начисление процентов и возвращение депозита по мере окончания действия договора.

“Кстати, по поводу начисления процентов – проценты начислялись на депозитные счета по апрель 2017 года включительно, то есть более четырех месяцев якобы их списания в капитал банка. Это в который раз доказывает, что никакого списания не состоялось, они фактически продолжают находиться на счетах", – заявил адвокат.

В подтверждение позиции о ложности заявлений "ПриватБанка", касающихся якобы списания средств в капитал банка, Алексеев привел данные годового отчета банка за 2020 год, который есть в открытом доступе.

"По состоянию на 31 декабря 2020 года в срочные депозиты юридических лиц включено около 8,1 млрд грн средств клиентов кипрского филиала "ПриватБанка", которые были предметом конвертации в капитал при национализации в 2016 году, то есть были предметом списания. Указанные средства не были перечислены филиалом банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с банком и из-за судебных исков, открытых относительно этих средств", – сообщил Алексеев, цитируя отчет.

Таким образом, сам "ПриватБанк" в своей отчетности фактически подтверждает, что деньги не списаны в капитал банка, они до сих пор находятся на счетах английских компаний в филиале "ПриватБанка" на Кипре, подчеркнул юрист.

Теги: Григорий Суркис, Игорь Суркис, ПриватБанк, депозиты, юрист, деньги, расследование, аудит, финансы, адвокат, национализация, аудиторы
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