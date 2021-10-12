Деньги английских компаний семьи Суркисов до сих пор находятся на счетах "ПриватБанка" – адвокат

Игорь Алексеев: Сам "ПриватБанк" в своей отчетности фактически подтверждает, что деньги не списаны в капитал банка, они до сих пор на счетах английских компаний в филиале на Кипре Фото: my.ua

Первой причиной он назвал то, что с декабря 2016 года действует запрет кипрского суда на любое вмешательство в депозитные средства, и этот запрет – бессрочен.

Вторая заключается в том, что украинский bail-in в "ПриватБанке" не имеет юридической силы на Кипре, поскольку эту процедуру не признал Центральный банк Кипра.

Третья причина – лицензия кипрского филиала "ПриватБанка" была ограничена Центробанком Кипра до двух операций – начисление процентов и возвращение депозита по мере окончания действия договора.

“Кстати, по поводу начисления процентов – проценты начислялись на депозитные счета по апрель 2017 года включительно, то есть более четырех месяцев якобы их списания в капитал банка. Это в который раз доказывает, что никакого списания не состоялось, они фактически продолжают находиться на счетах", – заявил адвокат.

В подтверждение позиции о ложности заявлений "ПриватБанка", касающихся якобы списания средств в капитал банка, Алексеев привел данные годового отчета банка за 2020 год, который есть в открытом доступе.

"По состоянию на 31 декабря 2020 года в срочные депозиты юридических лиц включено около 8,1 млрд грн средств клиентов кипрского филиала "ПриватБанка", которые были предметом конвертации в капитал при национализации в 2016 году, то есть были предметом списания. Указанные средства не были перечислены филиалом банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с банком и из-за судебных исков, открытых относительно этих средств", – сообщил Алексеев, цитируя отчет.

Таким образом, сам "ПриватБанк" в своей отчетности фактически подтверждает, что деньги не списаны в капитал банка, они до сих пор находятся на счетах английских компаний в филиале "ПриватБанка" на Кипре, подчеркнул юрист.