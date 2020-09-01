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Банки заплатят штраф за неполную и неправдивую информацию об услугах

С 1 сентября вступили в силу требования Национального банка Украины к раскрытию финансовыми учреждениями исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов.

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Украинские банки будут штрафовать за предоставление клиентам неполной информации об услугах
Украинские банки будут штрафовать за предоставление клиентам неполной информации об услугах
Фото: pixabay.com

На сайтах и в рекламе банков с 1 сентября должна содержаться исчерпывающая, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов – их стоимость, полные затраты клиента, дополнительные услуги, способ оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Клиент сможет легко сравнить условия разных финучреждений, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров", – сказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Ольга Лобайчук.

Банки должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и депозитах для граждан на веб-сайте в едином унифицированном формате. Прежде всего, они обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл в стандартном виде с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и тому подобное.

Также на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Данные требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах для граждан, однако не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц – предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков, объяснили в НБУ.

С 1 сентября Нацбанк Украины будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции от 300 (5100 грн) до 800 (13 600 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Теги: НБУ, банки, реклама, штраф
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