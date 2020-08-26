Совет Нацбанка Украины уволил заместителя председателя НБУ Борисенко

Заместитель главы Национального банка Украины Роман Борисенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Совет Национального банка Украины освободил Романа Борисенко с должности заместителя председателя НБУ с 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 26 августа.

Борисенко подал председателю Нацбанка Кириллу Шевченко заявление об увольнении по собственному желанию.

"Трансформация Национального банка в современный, открытый и независимый европейский центральный банк – общая цель и приоритет для нашей команды. Мы благодарны Роману Борисенко за его лидерскую позицию в этом направлении в течение последних четырех лет", – отметил Шевченко.

Борисенко работал в НБУ с августа 2014 года на должности директора департамента персонала. С октября 2016-го он был заместителем председателя НБУ. Он отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

3 июля с должности главы Нацбанка уволили Якова Смолия. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Верховная Рада Украины 16 июля назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко новым руководителем Национального банка Украины.