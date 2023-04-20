Белковский: Сейчас если ты богатый россиянин и хочешь купить Maybach, то ты покупаешь два Maybach, один из которых стоит для запчастей

"Сейчас если ты богатый россиянин, хочешь купить, например, Maybach, то ты покупаешь два или три Maybach, один из которых у тебя стоит всегда в готовности на запчасти", – отметил он.

По словам политолога, россияне могут покупать Maybach в рамках параллельного импорта, в частности в Казахстане и Грузии, "но не официально, у дилера, поэтому Maybach не обслуживаются" в РФ.

"Обслуживаешь его ты сам, в рамках программы "день жестянщика", но для этого ты должен купить еще пару Maybach на запчасти", – объяснил Белковский.

На вопрос, можно ли купить запчасти тоже через другие страны, он ответил, что можно, но "заколебешься" это делать через Казахстан и Грузию, "поэтому лучше купить несколько одинаковых" машин, "пока еще можно".

"Официально никаких поставок нет. Сейчас российский автопром полностью превратился в филиал китайского автопрома. [...] Раньше на "Москвиче" (завод в Москве. – "ГОРДОН") собирали автомобили Renault. [...] Сейчас "Москвич" китайский", – подчеркнул Белковский.

Он также высказал сомнения, будет ли в будущем выпускаться российский автомобиль Aurus, на котором, в частности, ездят российские чиновники, в связи с тем, что эти машины состоят из западных запчастей (донатор – в основном Porsche).

Гордон спросил у политолога, на чем, по его прогнозам, будут в дальнейшем ездить россияне.

"На китайских автомобилях с русскими названиями", – отметил Белковский.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube