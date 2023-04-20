ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Сейчас если ты богатый россиянин и хочешь купить Maybach, то ты покупаешь два Maybach, один из которых стоит для запчастей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Белковский дал прогноз о будущем российского автопрома
Белковский дал прогноз о будущем российского автопрома
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону покинувший РФ российский политолог Станислав Белковский рассказал о состоянии российского автопрома после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Сейчас если ты богатый россиянин, хочешь купить, например, Maybach, то ты покупаешь два или три Maybach, один из которых у тебя стоит всегда в готовности на запчасти", – отметил он.

По словам политолога, россияне могут покупать Maybach в рамках параллельного импорта, в частности в Казахстане и Грузии, "но не официально, у дилера, поэтому Maybach не обслуживаются" в РФ.

"Обслуживаешь его ты сам, в рамках программы "день жестянщика", но для этого ты должен купить еще пару Maybach на запчасти", – объяснил Белковский.

На вопрос, можно ли купить запчасти тоже через другие страны, он ответил, что можно, но "заколебешься" это делать через Казахстан и Грузию, "поэтому лучше купить несколько одинаковых" машин, "пока еще можно".

"Официально никаких поставок нет. Сейчас российский автопром полностью превратился в филиал китайского автопрома. [...] Раньше на "Москвиче" (завод в Москве. – "ГОРДОН") собирали автомобили Renault. [...] Сейчас "Москвич" китайский", – подчеркнул Белковский.

Он также высказал сомнения, будет ли в будущем выпускаться российский автомобиль Aurus, на котором, в частности, ездят российские чиновники, в связи с тем, что эти машины состоят из западных запчастей (донатор – в основном Porsche).

Гордон спросил у политолога, на чем, по его прогнозам, будут в дальнейшем ездить россияне.

"На китайских автомобилях с русскими названиями", – отметил Белковский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года российский рынок автопроизводства покинули многие западные компании.

В частности, в декабре carsweek.ru сообщал, что из РФ полностью или частично ушли Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Renault, Nissan, Cadillac, Chevrolet, Toyota, Lexus, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Dodge, Ferrari, Aston Martin, Bugatti, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover и Ford.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Китай, Грузия, автомобили, Казахстан, Станислав Белковский, прогноз, автомобиль, россияне, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Галина ГРИШИНА
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Галина ГРИШИНА
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Галина ГРИШИНА
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Галина ГРИШИНА
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
Галина ГРИШИНА
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (110494)
2
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (85588)
3
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (75427)
4
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (61127)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (52916)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (50198)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (50106)
8
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (47854)
 
 
 
 