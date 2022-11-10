Автопроизводители Mazda и Isuzu уходят из России

Mazda передаст свою долю в предприятии во Владивостоке российской группе "Соллерс" Фото: depositphotos.com

Mazda передаст свою долю в предприятии во Владивостоке, которое выпускало машины этой марки, российской группе "Соллерс". Стоимость сделки – символический €1. У японского автопроизводителя остается опцион на обратный выкуп доли в течение трех лет.

Производитель грузовиков и пикапов Isuzu также представил план ухода из России, хотя раньше, в октябре, опровергал свое намерение свернуть деятельность в стране. Завод Isuzu в Ульяновске работал с 2012 года. В марте производство было приостановлено.