Благодаря работе энергетиков Украине удалось стабилизировать энергосистему и начать экспорт электричества – Atlantic Council

"Стабилизировать энергетический сектор Украины и возобновить экспорт электроэнергии мощностью до 400 МВт удалось благодаря работникам энергетической отрасли", – пишут аналитики, добавив, что открытие экспорта – это символическая победа Украины на энергетическом фронте.
В Atlantic Council подчеркнули, что частный сектор также внес большой вклад в выживание энергетики Украины.
"ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, за последние полгода отремонтировала более 700 энергетических объектов и 126 км линий электропередачи [в Киеве], над чем днем и ночью работало почти 200 бригад инженеров", – добавили в Atlantic Council.
Аналитики отмечают, что специалисты "Укрэнерго", ДТЭК и другие энергетики превзошли все ожидания и предотвратили коллапс энергосистемы. Однако из-за обстрелов огромное количество энергообъектов все еще нуждается в ремонте, чтобы вернуться к работе.
Согласно расчетам программы развития ООН, только на аварийный ремонт энергетической инфраструктуры нужно выделить $1,2 млрд.
Министр энергетики Украині Герман Галущенко заявлял, что экспорт электроэнергии поможет стабилизировать финансовое состояние энергокомпаний, понесших значительные потери от российских атак, а также подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона.