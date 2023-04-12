Благодаря работе энергетиков Украине удалось стабилизировать энергосистему и начать экспорт электричества – Atlantic Council

В Atlantic Council подчеркнули, что частный сектор также внес большой вклад в выживание энергетики Украины Фото: depositphotos.com

"Стабилизировать энергетический сектор Украины и возобновить экспорт электроэнергии мощностью до 400 МВт удалось благодаря работникам энергетической отрасли", – пишут аналитики, добавив, что открытие экспорта – это символическая победа Украины на энергетическом фронте.

В Atlantic Council подчеркнули, что частный сектор также внес большой вклад в выживание энергетики Украины.

"ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, за последние полгода отремонтировала более 700 энергетических объектов и 126 км линий электропередачи [в Киеве], над чем днем и ночью работало почти 200 бригад инженеров", – добавили в Atlantic Council.

Аналитики отмечают, что специалисты "Укрэнерго", ДТЭК и другие энергетики превзошли все ожидания и предотвратили коллапс энергосистемы. Однако из-за обстрелов огромное количество энергообъектов все еще нуждается в ремонте, чтобы вернуться к работе.

Согласно расчетам программы развития ООН, только на аварийный ремонт энергетической инфраструктуры нужно выделить $1,2 млрд.