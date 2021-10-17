Более 2 тыс. родственников погибших за Украину получат денежные пособия – Шмыгаль

"Со следующего года минимальная пенсия устанавливается на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС. Повышенное пенсионное пособие получат более 2 тыс. людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских жилищ", – написал он.

Глава правительства подчеркнул, что "адресная помощь к пенсии будет предоставляться им, независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи".