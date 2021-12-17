Большинство украинцев заявили, что в 2021 году их финансовое состояние ухудшилось – опрос

27% граждан утверждают, что их благосостояние в этом году значительно ухудшилось Фото: depositphotos.com

27% граждан утверждают, что их благосостояние в этом году значительно ухудшилось, а 25% – сказали, что скорее ухудшилось.

36% опрошенных отметили, что все осталось без изменений.

В то же время 8% респондентов сказали, что в 2021 году их финансовое состояние скорее улучшилось, а 2% – значительно улучшилось.

Еще 2% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.