Центральный банк Германии после наводнения отмоет €50 млн

По данным банка, после катастрофического наводнения в западных землях Германии в финансовый институт поступило около €51 млн загрязненных банкнот.
Специалисты банка очищают купюры от ила, бензина и следов канализации, удостоверяются в их подлинности и бесплатно обменивают на новые купюры.
Местное издание Kurier отмечает, что это "не работа для людей, чувствительных к запахам": содержимое упаковок с деньгами может ужасно пахнуть при снятии с них защитной пленки. Профессионалы тщательно моют банкноты, сушат и разглаживают. Другие проверяют и пересчитывают их.
"Очистка купюр должна происходить как можно быстрее, до того, как они слипнутся и станут твердыми, как бетон", – отметил глава Бундесбанка.
Для обмена денег необходимы два условия: купюра должна быть подлинной и от нее должна сохраниться большая часть – "половина и еще кусочек", как сформулировал Берман. По его словам, эксперты пресекают попытки обмена загрязненных фальшивых купюр.
С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые привели к сильному наводнению. В результате погибло не менее 175 человек.
Мощные ливни в Германии вызвал циклон "Бернд", сообщила "Немецкая волна". Из-за стихии около 200 тыс. человек остались без электричества.
Германский союз страховщиков оценил ущерб от наводнения в €4–5 млрд. При этом результаты первоначальной оценки страховщиков пока не включают данные об ущербе в Саксонии и Баварии, где также произошли наводнения.