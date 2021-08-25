Стена Трампа на границе с Мексикой начала разрушаться

Повреждения были заметны на участке стены между городом Дуглас в штате Аризона и заповедником дикой природы Сан-Бернардино.

Рекордный уровень осадков в Южной Аризоне вызвал наводнение. Директор некоммерческой организации Cuenca Los Ojos Хосе Мануэль Перес Канту сообщил, что в этом месте было смыто шесть шлюзовых ворот стены. Дожди буквально сорвали шлюзы с петель, говорится в сообщении.

Silver Creek near San Bernardino NWR. Monsoon storm leave gates in disrepair. #BorderWall pic.twitter.com/6F1IkNK8zo — Kate Scott (@madreanwildlife) August 19, 2021

Tucson Sentinel отметило, что шлюзы забило мусором и песком.

Представитель пограничного патруля в городе Тусон (штат Аризона) подтвердил NBC News, что некоторые шлюзы открыли на прошлой неделе из-за наводнения в районе Дугласа.

Шлюзы оставляют открытыми летом, в это время наиболее вероятны сильные дожди и внезапные наводнения, написало издание Vice.