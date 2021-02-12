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Байден отменил финансирование строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден пообещал проанализировать ресурсы, выделенные на возведение стены на границе с Мексикой, сообщил Белый дом.

США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года
США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден отменил строительство проект строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сказано в заявлении на сайте Белого дома 11 февраля.

"Я издал прокламацию, которая отменяет чрезвычайное положение в стране на южной границе Соединенных Штатов. Я установил, что объявление чрезвычайного положения было необоснованным. Политика моей администрации состоит в том, чтобы больше не перенаправлять деньги американских налогоплательщиков на строительство пограничной стены", – отметил Байден в своем обращении к конгрессу. 

Президент США пообещал проанализировать все ресурсы, выделенные или перенаправленные на возведение стены на границе с Мексикой. 

Когда предшественник Байдена Дональд Трамп покинул президентский пост, на стену потратили около $25 млрд, сообщило ВВС 11 февраля. До вступления Трампа на должность президента США были установлены различные типы ограждений вдоль южной границы на расстоянии 654 мили (более 1 тыс. км). За время его пребывания в должности было построено 80 миль (почти 129 км) новых заграждений, сказано в сообщении радиостанции.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард приветствовал решение Байдена отменить строительство стены на границе США и Мексики.

США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года с целью препятствования нелегальной миграции и наркотрафику. Предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял, что доведет строительство до конца и что все расходы из американского бюджета на строительство барьера на границе будут возмещены Мексикой позже. В Мексике утверждали, что не будут платить за стену.

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу ассигнований на строительство стены в декабре – январе 2019 года случился самый долгий шатдаун в истории США – на 35 дней. В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд.

Теги: США, Джо Байден, Мексика, чрезвычайное положение, граница, деньги, Дональд Трамп, финансирование, стена Трампа
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