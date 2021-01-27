Чиновник НАБУ подделал больничный, чтобы получить 30 тыс. грн страховки – Госбюро расследований

В Государственном бюро расследований сообщили, что сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины уговорил врача выдать ему больничный, который не соответствовал действительности. По этому документу он получил страховые выплаты на сумму более 30 тыс. грн.

Бывшего начальника отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили в использовании ложных документов, чтобы получить более 30 тыс. грн страховых выплат. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований на своей странице в Facebook.

"Чиновник подозревается в: мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины); подстрекательстве к составлению и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины); использовании заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины)", – сообщили в бюро.

По данным следователей, сотрудник НАБУ уговорил врача выдать ему больничный, который не соответствовал действительности. После чего по этому листу "путем введения в заблуждение руководства и комиссии по социальному страхованию Нацбюро" он получил страховые выплаты на сумму более 30 тыс. грн.

Сотрудник НАБУ рассказал, что якобы травмировался в Полтавской области, обратился в больницу и продлевал больничный. Однако по документам выяснилось, что лечение он не проходил, а на корешке нетрудоспособности расписался самостоятельно.

Следователи ГБР также сообщили о подозрении врачу в служебной подделке, то есть в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, отметили в ГБР.

По информации "Страны", больничный подделал Владимир Новиков, который ранее руководил первым отделом детективов второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. В издании отметили, что его считают приближенным к главе НАБУ Артему Сытнику.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.