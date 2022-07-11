Для Украины важно сохранить транзит российского газа во время войны – Макогон

"Для нас важно сохранить транзит именно во время войны. Пока транзит проходит через Украину, россияне не уничтожают целенаправленно нашу газотранспортную инфраструктуру, как НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. – "ГОРДОН") или железнодорожную инфраструктуру. Для нас это возможность продолжать поставлять газ украинским потребителям", – сказал он.
Гендиректор ОГТСУ не исключает, что через несколько лет Россия потеряет рынок Европы.
"Если не будет транзита – мы снизим мощности газотранспортной системы в соответствии с потребностями украинских потребителей. У нас есть собственный рынок газа, есть собственная добыча", – объяснил Макогон.
По его данным, на сегодняшний день российский "Газпром" использует менее 40% от забронированных по контракту мощностей украинской газотранспортной системы, хотя ее пропускная способность – примерно в восемь раз больше.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.
Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля 2022 года, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.
Глава "Нафтогазу" Юрий Витренко говорил в мае, что компания начала предарбитражную процедуру из-за невыполнения "Газпромом" контракта на транзит газа через Украину.