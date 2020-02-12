Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Долговое агентство будет зарегистрировано до 1 сентября – Минфин Украины

До момента регистрации и старта работы Долгового агентства Украины вопросом госдолга будет заниматься Министерство финансов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Госдолгом Украины будет управлять отдельное агентство
Госдолгом Украины будет управлять отдельное агентство
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Долговое агентство Украины будет зарегистрировано до 1 сентября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины 12 февраля.

Постановление о создании агентства сегодня принял Кабинет Министров.

"Важно, чтобы страна имела устойчивый государственный долг, то есть не накапливала больших объемов долга по отношению к ВВП (критическим является уровень более 60%, который был в 2015–2016 годах) и не имела в будущем проблем с погашением ранее взятых заимствований. Сегодня соотношение государственного долга Украины к ВВП находится на более чем приемлемом уровне – по предварительным оценкам в 2019 году – менее 50%", – говорится в сообщении.

До момента регистрации и старта работы агентства вопросом госдолга будет заниматься Министерство финансов.

В Кабмине заявляли, что в 2020 году Украина планирует привлечь $4,9 млрд внешних заимствований.

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщала, что по внешним займам в 2020 году Украина должна будет выплатить около $6 млрд.

Теги: Кабинет Министров, Министерство финансов, государственный долг, госдолг Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS