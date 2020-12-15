ДТЭК считает решение Антимонопольного комитета о штрафе в 275 млн грн предвзятым

Группа ДТЭК заявила, что будет отстаивать свои интересы и репутацию в судебном порядке. В компании не согласны с выводами Антимонопольного комитета по Бурштынскому энергоострову.

В торговой зоне "Остров Бурштынская ТЭС" имеется значительная конкуренция между участниками рынка, заявили в ДТЭК в ответ на обвинения Антимонопольного комитета Фото: glavcom.uа

В компании ДТЭК заявили, что считают предвзятым, безосновательным и преждевременным решение Антимонопольного комитета, который усмотрел признаки злоупотребления монопольным положением со стороны группы в Бурштынском энергоострове. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте ДТЭК.

"Решение АМКУ – это попытка переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка на ДТЭК. Основной целью законодательства о защите экономической конкуренции является именно адвокация конкуренции, а не прекращение существования субъектов хозяйствования в результате применения к ним явно несоизмеримо штрафных санкций", – прокомментировали к ДТЭК решение АМКУ от 15 ноября.

Антимонопольный комитет постановил наложить штраф на АО "ДТЭК Западэнерго" в размере 175,9 млн грн и на ООО "Д.Трейдинг" – 99,2 млн грн. В компании считают, что комитет на изучил рынок электроэнергии и проигнорировал доказательства и заключения экспертов.



"В торговой зоне "Остров Бурштынская ТЭС" имеется значительная конкуренция между участниками рынка, который фактически соединен с сопредельными странами ENTSO-E, а решающее влияние на ценообразование оказывает чрезмерное государственное регулирование, введение price caps, неполное функционирование всех механизмов рынка", – убеждены в ДТЭК.

Обвинение компании со стороны АМКУ в ограничении доступа к импорту руководство ДТЭК также считает предвзятым.

"Государством не было внедрено проведение внутрисуточных аукционов на распределение пропускной способности, чем существенно было затруднено планирование, прогнозирование и осуществление хозяйственной деятельности импортерами. Как следствие, это лишило импортеров, в том числе "Д.Трейдинг", права реализовать неиспользованные пропускные способности на внутрисуточном рынке и привело к дополнительным расходам импортеров", – заявили в компании.

ДТЭК будет отстаивать свои интересы и свою репутацию в судебном порядке, сказано в заявлении.