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Экс-топ-менеджер "Нафтогазу" причастен к нанесению государству убытков на 153 млн грн – СМИ

По данным "Экономической правды", в Офисе генпрокурора Украины связывают экс-руководителя газового департамента "Нафтогазу" Андрея Фаворова с разработкой "преступной схемы завладения имуществом" компании.

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Из "Нафтогазу" Фаворов ушел весной 2020 года
Из "Нафтогазу" Фаворов ушел весной 2020 года
Фото: Андрей Фаворов / Facebook

Офис генерального прокурора (ОГП) Украины считает причастным к нанесению ущерба государству бывшего руководителя газового департамента НАК "Нафтогаз України" Андрея Фаворова.

Об этом 15 февраля сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на письмо ОГП в Министерство энергетики.

По данным следствия, во время операций по купле-продаже газа между "Нафтогазом" и частной компанией "ЭРУ Трейдинг", к которой имел отношение Фаворов, государству нанесли ущерб на сумму более 153 млн грн.

Издание пишет, что в период с ноября 2018 года по январь 2019-го должностные лица "Нафтогазу", "действуя по предварительному сговору, разработали преступную схему завладения имуществом" "Нафтогазу" путем реализации газа подконтрольным субъектам хозяйствования по заниженным ценам".

В ОГПУ отмечают, что Фаворов до 9 февраля 2019 года был конечным бенефициарным владельцем "ЭРУ трейдинг".

Он "фактически с 26 ноября 2018 года работал в НАК "Нафтогаз України" в должности директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес", имел статус члена правления, временно осуществлял полномочия главы правления "Укргазвидобування", – говорится в письме.

Об увольнении Фаворова с должности в "Нафтогазі" компания сообщила 1 апреля 2020 года. Это связали с разделением интегрированного газового бизнеса, которым тот руководил, на два дивизиона – по добыче и коммерческой деятельности. "Под руководством Андрея Фаворова дивизион оптимизировал программу добычи газа, ввел оценку экономической эффективности инвестиционных программ и продолжил диверсификацию поставок газа из Европы", – отмечали в "Нафтогазі".

Фаворов был назначен на должность директора "Нафтогазу" по интегрированному газовому бизнесу в ноябре 2018 года.

В конце 2019 года CNN информировало, что американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман хотели сделать Фаворова руководителем "Нафтогазу" вместо Андрея Коболева.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, ущерб, имущество, Андрей Фаворов, Офис генпрокурора
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