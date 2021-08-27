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Эксперт: "Укрзалізниця" повышает тарифы на грузовые перевозки, чтобы отремонтировать пути, но вагоны все чаще сходят с рельсов

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Владимир Гусак: Одновременно с повышением тарифов произойдет ухудшение качества сервиса
Владимир Гусак: Одновременно с повышением тарифов произойдет ухудшение качества сервиса
Фото: politeka.net

"Укрзалізниця" регулярно повышает тарифы на грузовые перевозки, но не улучшает при этом сервис, заявил в комментарии "Обозревателю" генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"При каждом предыдущем увеличении тарифов говорилось о том, что "Укрзалізниці" нужны деньги на инвестиции, рост тарифов позволит эти деньги собрать и наконец-то купить новые локомотивы и отремонтировать путь. Никто этого не делал. А выполнение инвестиционной программы никогда не превышало 70%", – рассказал он.

По словам эксперта, очередное повышение тарифов тоже не улучшит сервис и не поможет выполнить инвестиционную программу. В итоге, считает он, количество аварий на железной дороге будет расти, поезда будут продолжать сходить с рельсов, а бизнес будет отказываться от услуг "Укрзалізниці" и отдавать предпочтение другим видам перевозок.

"Поскольку тарифы повысили 17 августа, то есть в преддверии традиционного пикового сезона на "Укрзалізниці", мы будем иметь, скорее всего, ситуацию, которая очень хорошо демонстрирует бег по граблям "Укрзалізниці". То есть одновременно с повышением тарифов произойдет ухудшение качества сервиса. Единственное, чему в этом случае не стоит удивляться, [это тому], что клиенты будут продолжать бежать от "Укрзалізниці", потому что повышение цен и одновременное ухудшение качества сервиса – это ситуация из какого-то зазеркалья", – заявил Гусак.

Контекст:

Агентство "РБК-Украина" написало 17 августа со ссылкой на телеграмму, которую "Укрзалізниця" разослала во все свои филиалы, что с 17 августа тарифы на грузовые перевозки повышаются.

В Министерстве экономики Украины были не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

В ЕBA заявили, что система тарифов "Укрзалізниці" нуждается в комплексном пересмотре, а не в точечном повышении цен.

В Американской торговой палате отметили, что непонятной остается цель повышения тарифов, так как в финансовом плане у компании нет убытков от грузовых перевозок.

О необходимости провести реформу "Укрзалізниці" и построить прозрачную систему тарифообразования заявляла британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young.

Теги: Минэкономики
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