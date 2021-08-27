Эксперт: "Укрзалізниця" повышает тарифы на грузовые перевозки, чтобы отремонтировать пути, но вагоны все чаще сходят с рельсов

"При каждом предыдущем увеличении тарифов говорилось о том, что "Укрзалізниці" нужны деньги на инвестиции, рост тарифов позволит эти деньги собрать и наконец-то купить новые локомотивы и отремонтировать путь. Никто этого не делал. А выполнение инвестиционной программы никогда не превышало 70%", – рассказал он.

По словам эксперта, очередное повышение тарифов тоже не улучшит сервис и не поможет выполнить инвестиционную программу. В итоге, считает он, количество аварий на железной дороге будет расти, поезда будут продолжать сходить с рельсов, а бизнес будет отказываться от услуг "Укрзалізниці" и отдавать предпочтение другим видам перевозок.

"Поскольку тарифы повысили 17 августа, то есть в преддверии традиционного пикового сезона на "Укрзалізниці", мы будем иметь, скорее всего, ситуацию, которая очень хорошо демонстрирует бег по граблям "Укрзалізниці". То есть одновременно с повышением тарифов произойдет ухудшение качества сервиса. Единственное, чему в этом случае не стоит удивляться, [это тому], что клиенты будут продолжать бежать от "Укрзалізниці", потому что повышение цен и одновременное ухудшение качества сервиса – это ситуация из какого-то зазеркалья", – заявил Гусак.