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Энергоэксперт Землянский: Большая часть долга "Нафтогазу" возникла из-за непрофессиональных действий Кабмина

Открытие газового рынка не смогло решить главной проблемы НАК "Нафтогаз" – 100-миллиардной задолженности, заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

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Валентин Землянский: Предложенные в законопроектах варианты решения проблемы долгов так или иначе приведут к тому, что потребитель будет платить больше
Валентин Землянский: Предложенные в законопроектах варианты решения проблемы долгов так или иначе приведут к тому, что потребитель будет платить больше
Фото: politrada.com

Финансовые проблемы НАК "Нафтогаз" не связаны с платежами населения, заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, комментируя в Facebook публикацию данных об 11,5 млрд грн убытка "Нафтогазу" за первые шесть месяцев 2020 года.

"Немного об убыточности "Нафтогазу". Я не специалист в миксовании фьючерсов, поэтому посмотрим на ситуацию с другой стороны. Так называемое "открытие" газового рынка, которое уже с 1 августа, по словам главы правления НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, должно было освободить украинцев от "газового рабства", не смогло решить главной проблемы компании – 100-миллиардной задолженности, накопленной за период действия ПСО (PSO, Public Service Obligation – обязательство, возложенное на организацию законодательством или договором оказания услуги, которое представляет общественный интерес. – "ГОРДОН"). Что интересно, большая часть этого долга возникла не из-за неоплаты счетов украинцами, а из-за непрофессиональных действий госорганов и, в частности, Кабинета Министров", – написал он.

Землянский добавил, что ряд народных депутатов активно лоббируют интересы "Нафтогазу" и продвигают для этого законопроекты.

"Изменения в закон Украины "О рынке природного газа" (№3800); изменения в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" и в Налоговый кодекс Украины (№4119 и №4120). Но предложенные в этих законопроектах варианты решения проблемы долгов так или иначе приведут к тому, что потребитель будет платить больше. Даже вариант компенсации задолженности с использованием средств государственного бюджета, по сути, является способом переложить средства из кармана каждого украинца в карман "Нафтогазу", – считает эксперт.

Он отметил, что при этом "Нафтогаз" блокирует через депутатов рассмотрение законопроекта №3800-1, в котором предложен механизм списания накопленной между участниками механизма ПСО задолженности, что не затронет карман рядовых украинцев.

"И естественно, это не нравится "Нафтогазу", поскольку это будет больно. Это Рубикон между государственной (каждого украинца) и личной шерстью, как говаривал один известный киногерой", – подытожил Землянский.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3429654833760539&id=100001481688318

Прошлый год "Нафтогаз" закончил с чистой прибылью после налогообложения в размере 63,3 млрд грн. Предприятия компании добыли 16,1 млрд м³ газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м³ газа.

"Нафтогаз України" 26 августа отчитался о повышении цены газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за м³, объяснив это повышением стоимости газа на европейских газовых хабах накануне отопительного сезона.

Теги: экономика, Валентин Землянский, НАК Нафтогаз, законодательство, убытки, финансы, население, Кабмин
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