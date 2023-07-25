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Еврокомиссия перечислила Украине транш в размере €1,5 млрд

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Украине предоставили очередной транш макрофинансовой помощи
Украине предоставили очередной транш макрофинансовой помощи
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия перечислила Украине еще €1,5 млрд, чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 июля в Twitter.

"Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Будет больше", – написала она.

Фон дер Ляйен осудила российские удары РФ по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна.

Контекст:

Евросоюз последовательно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая финансовую, гуманитарную помощь, а также принимая украинских беженцев.

16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году. Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января, второй (€1,5 млрд) – 21 марта. 23 мая Евросоюз выплатил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму €1,5 млрд, следующий транш Украина получила 22 июня

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд, сказала 2 февраля фон дер Ляйен.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Еврокомиссия, транш, Евросоюз, макрофинансовая помощь
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