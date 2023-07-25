Еврокомиссия перечислила Украине транш в размере €1,5 млрд

"Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Будет больше", – написала она.
Фон дер Ляйен осудила российские удары РФ по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна.
Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2023
Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну.
Сьогодні ми виплатили ще 1.5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати… pic.twitter.com/iToek49n2j
Евросоюз последовательно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая финансовую, гуманитарную помощь, а также принимая украинских беженцев.
16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году. Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января, второй (€1,5 млрд) – 21 марта. 23 мая Евросоюз выплатил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму €1,5 млрд, следующий транш Украина получила 22 июня.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд, сказала 2 февраля фон дер Ляйен.