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"Факты" о попытке захвата зернового терминала в Одессе: "Блицкриг" Argentem Creek Partners проваливается

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Терминал в Одессе загружает суда украинской агропродукцией в рамках "зерновой инициативы"
Терминал в Одессе загружает суда украинской агропродукцией в рамках "зерновой инициативы"
Фото: fakty.ua

Хедж-фонд Argentem Creek Partners снизил интенсивность агрессивных действий против украинского холдинга GNT Group из-за провала плана быстрого рейдерского захвата терминала ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", пишет 22 апреля издание "Факты". Авторы материала сделали такой вывод из почти трехнедельного отсутствия публичной активности хедж-фонда.

"Ранее ACP или их партнеры систематически осуществляли информационные атаки против холдинга GNT Group и его руководства, а также регулярно отчитывались о новых судебных или властных решениях в свою пользу. В частности, речь идет о приказе министра юстиции Дениса Малюськи №929/5 от 10.03.2023, который фактически препятствовал выполнению постановления Западного апелляционного хозяйственного суда, вставшего на сторону руководителя ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", – сказано в публикации. 

"Факты" отмечают со ссылкой на украинских и иностранных аналитиков, что ACP использовал административный ресурс, но это также не принесло результата.

"Сам скандал между украинским аграрным холдингом и зарегистрированным в офшоре "американским" хедж-фондом становится все менее обсуждаемой темой, поскольку представители украинских органов власти и аграрных предприятий увидели, что работа стратегически важного предприятия ООО "Олимпикс Купе Интернейшнл" не остановилась, даже несмотря на судебные тяжбы и активную борьбу сторон. ACP так и не удалось получить ни физического, ни юридического контроля над зерновым терминалом, который загружает суда украинской агропродукцией в рамках "зерновой инициативы", – отмечается в материале.

Иностранные и украинские суды в течение последних месяцев вынесли ряд решений в пользу GNT Group, "фактически лишив ACP любой возможности осуществить рейдерский захват", указывает издание.

"При этом хедж-фонд пока продолжает попытки обанкротить компанию – оператора терминала через суды, чтобы остановить его работу и осуществить продажу третьей стороне. Вероятной "третьей стороной" расследователи HUB's называют DF Group олигарха Дмитрия Фирташа, с которым Арахамия встречался в ноябре 2022 года – незадолго до начала попытки ACP захватить активы GNT Group – терминал ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", – пишут "Факты".

Журналисты отмечают, что владельцем николаевского портового терминала "Ника-Тера" называют бизнесмена Дмитрия Фирташа. Терминал приостановил свою работу с начала российского вторжения и пока не может продолжить ее, так как не является частью "зерновой инициативы".

Теги: Дмитрий Фирташ, рейдерский захват, суды, GNT Group, Олимпекс Купе Интернейшнл, Argentem Creek Partners, GNT, ACP
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