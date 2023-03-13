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Argentem Creek Partners организовала кампанию по дезинформации против GNT Group – директор по политике "Комитета за конструктивное завтра"

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Зерновой терминал простаивал шесть месяцев с начала войны
Зерновой терминал простаивал шесть месяцев с начала войны
Фото: agroportal.ua

Американский хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP) организовал многоязычную и многонациональную кампанию по дезинформации в прессе против законных владельцев GNT Group – компании, которая эксплуатирует зерновой терминал в Одесском порту. Об этом заявил в статье для издания International Business Times директор по политике "Комитета за конструктивное завтра" (CFACT) Дагган Фланакин.

Он утверждает, что ACP пытается захватить компанию, которая стала региональным лидером в области обработки и хранения сельскохозяйственной продукции через свою сеть внутренних отделений и расширила емкость Одесского зернового терминала с 90 тыс. метрических тонн до 200 тыс. Сейчас GNT Group столкнулась с проблемами в управлении и расширении своего бизнеса.

Фаланкин отмечает, что в декабре 2019 года GNT Group подписала соглашение с Argentem Creek Partners на сумму $75 млн, но когда в Украину вторглись российские вооруженные силы, Одесса оказалась также под атакой и с тех пор подвергается многочисленным ракетным обстрелам. В результате зерновой терминал простаивал шесть месяцев, пока при участии ООН не было подписано "зерновое соглашение" и цепочка поставок агробизнеса не начала вновь работать. Эти обстоятельства помешали GNT Group погасить свои долги, пишет эксперт. 

После возобновления работы порта руководство GNT приняло решение о выделении части хранилищ третьим сторонам, которые внесли предоплату за хранение и уплату стивидорных сборов в размере $17 за тонну зерна.

GNT Group предложила Argentem единовременный платеж в размере от $10 млн до $15 млн, чтобы продемонстрировать добросовестность, а затем – 50% ежемесячной прибыли GNT (около $4 млн в месяц), чтобы позволить ACP окупить свои инвестиции в проценты и основную сумму долга. Но 20 декабря Argentem отклонила предложение.

В то время, когда GNT Group восстанавливала свои возможности погашать кредиты, представитель Argentem якобы поехал в Вену и провел секретные встречи как с украинскими бизнесменами, так и с политиками по поводу их кредита в Украине, после чего инициировал внезапную процедуру ареста активов, пишет автор.

Фаланкин утверждает, что Argentem организовала кампанию по дезинформации, которую, по его словам, распространяют люди Екатерины Засухи – украинской предпринимательницы, владелицы издания "Борг Эксперт" и жены Валентина Засухи – адвоката фирмы Hillmont Partners, которая помогает ACP захватить активы GNT Group.

Контекст:

В компании сообщали, что кредит в $75 млн у ACP был получен в 2019 году под залог корпоративных прав, стоимость которых в разы превышала этот кредит. А у Innovatus – в 2021 году на $20 млн под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами. Из-за войны с Россией их погашение было затруднено, но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам. В конце декабря кредиторы, в разгар работы "зернового коридора", неожиданно приступили к принудительному взысканию долгов, заявили владельцы GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза.

17 февраля 2023 года Печерский районный суд Киева вынес постановление в пользу ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", предприятия украинского холдинга GNT Group. Своим решением суд удовлетворил заявление компании и отменил меры по обеспечению иска против нее.

Теги: Одесса, инвестиции, бизнес, долги, дезинформация, зерно, GNT Group, Argentem Creek Partners, зерновой коридор, GNT, ACP
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