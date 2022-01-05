Фонд соцстраха в 2021 году выплатил более 5 млрд грн пособий по беременности

В 2021 году выплатили на 100 млн грн больше декретных пособий, чем в предыдущем году Фото: depositphotos.com

Это на 100 млн грн больше, чем в предыдущем году.

Пособие по беременности и родам предоставляется застрахованным лицам в размере 100% среднего дохода за весь период пребывания в декретном отпуске.

"Продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или послеродового периода", – отметили в релизе.

Для исчисления размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней пребывания в декретном отпуске. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.

Женщинам, которые в течение года до декрета имеют стаж менее шести месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленного исходя из двухкратного размера минимальной заработной платы, пояснили в фонде.