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ДЕНЬГИ

Главу одного из районов Харькова Казанжиеву обвиняют в растрате бюджетных денег

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Депутат облсовета заявил, что Казанжиевой грозит до 12 лет лишения свободы
Депутат облсовета заявил, что Казанжиевой грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: Нелли Казанжиева / Facebook

Депутат Харьковского областного совета Владимир Скоробагач заявил в своем Facebook 10 ноября, что деньги, которые были выделены на закупку информационно-коммуникационной автоматизированной системы для дистанционного обучения, управление образования Киевского района Харькова потратило на приобретение у физлица-предпринимателя услуги по поставке офисных программ Microsoft и операционной системы Windows.

"С этого года депутат областного совета имеет право инициировать выделение субвенции из областного бюджета в размере 500 тыс. грн. Еще 10 июня областной бюджет выделил такую субвенцию бюджету города. Я и две мои коллеги – Елена Бочарникова и Анна Ващенко – направили 1,5 млн грн на закупку информационно-коммуникационной автоматизированной системы. Проще говоря, это образовательные сервисы, которые способны облегчить жизнь ученикам и учителям как во время учебного процесса в школе, так и во время дистанционного обучения. Эта система дает возможность более эффективно коммуницировать преподавателям, учителям и родителям, оперативно получать домашние задания и консультироваться с педагогами в режиме онлайн. Закупка должна была производиться для школ Киевского района", – написал Скоробагач.

Он сообщил, что 8 октября управление образования Киевского района объявило тендер на сумму субвенции и название предмета закупки соответствовало цели.

"Но в приложениях к документам выяснилось, что это не программный сервис, а услуги по поставке офисных программ Microsoft и операционной системы Windows, которые уж никак не являются информационно-коммуникационной автоматизированной системой. То есть средства, которые были выделены, в итоге были использованы не по назначению. Отдельного внимания заслуживает сам тендер. Во-первых, в ходе самого тендера был изменен предмет закупки, во-вторых, в нем фигурировали всего два претендента, что само по себе странно. В-третьих, предоставление услуг поставки лицензированного ПО физлицом-предпринимателем вызывает ряд вопросов. Почему управление не могло провести публичную закупку по переговорной процедуре напрямую с производителем или хотя бы с официальными фирмами, партнерами-дистрибьюторами?" – отметил депутат.

Скоробагач подчеркнул, что производители и дистрибьюторы предоставляют большие корпоративные скидки для покупки их программного обеспечения в образовательные учреждения.

"Если мы найдем лицензированные OfficeStd 2019 и Microsoft Windows 10 Pro 64-bit в розничном доступе, то общая сумма закупки в розницу выйдет на 100 тыс. грн дешевле, чем предложил победитель тендера. И это не считая корпоративной скидки. Учитывая, что победитель тендера – не плательщик НДС, мы не можем отследить, у кого были куплены эти лицензированные образцы и вообще были ли они реально лицензированные. Более того, основным видом деятельности этого субъекта предпринимательства является торговля офисной мебелью!" – возмутился политик.

Он добавил, что за последние годы управление образования Киевского района закупило 395 технических средств на общую сумму почти 7,5 млн грн и такие закупки должны осуществляться с уже установленными лицензионными операционными системами и офисным программным обеспечением.

"Для примера расскажу, что большинство районов города приобрели программное обеспечение, которое будет позволять эффективно управлять учебным процессом. Более того, программными сервисами сейчас пользуются более половины школ Украины. Но в Киевском районе посчитали, что эти сервисы детям не нужны, а купили им лицензионный Microsoft, который должен уже стоять на планшетах и компьютерах. Считаю действия управления образования Киевского района и главы района Нелли Казанжиевой незаконными", – подчеркнул Скоробагач.

Депутат сообщил, что подает обращение в следственные и контролирующие органы.

"Должностным лицам, которые принимали участие в этом, грозит до 12 лет без возможности занимать определенные должности. Я лично буду контролировать этот процесс и буду добиваться открытия уголовного дела. Необходимо выяснить, почему средства с другим с целевым назначением пошли по факту просто на установку Windows и почему услуги поставщика ПО осуществляло ФЛП с завышенным предложением от производителя. Я не позволю нерадивым чиновникам распоряжаться средствами областного бюджета в своих личных целях. Это полное беззаконие, которое должно быть жестко наказано", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/vladimirskorobagach/posts/1851449531709396

Теги: Microsoft, Харьков, образование, бюджет, тендер, Владимир Скоробагач, деньги, растрата, чиновники, программное обеспечение, субвенция, покупки
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