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Голобуцкий о рейтинге S&P: Киев вводит прецедент, благодаря которому украинские города смогут получить послевоенную поддержку

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Алексей Голобуцкий: Это действительно придает немного уверенности
Алексей Голобуцкий: Это действительно придает немного уверенности
Фото: Mykola Davydiuk / Facebook

Сохранение Киевом определения "ССС+" в рейтинге S&P Global Ratings будет способствовать послевоенному восстановлению украинских городов. Об этом написал политический эксперт Алексей Голобуцкий в своем Facebook.

"Украина просела в свежем рейтинге S&P Global Ratings в "СС". К сожалению, это ожидаемо в нынешних условиях. Однако показатель столицы определили как "ССС+". То есть город способен выполнять свои долговые обязательства. И это дает основания для оптимизма. Это означает, что у Кличко даже в условиях войны справляются с обслуживанием долгов города. А значит, столица может рассчитывать на финансовую поддержку международных структур", – написал Голобуцкий.

Он убежден, что репутация столицы в отношениях с международными партнерами поможет другим общинам получить помощь после войны.

"Почему это хорошая новость для всей страны? Потому что в послевоенном обновлении страны наши международные партнеры будут играть ключевую роль. Без инвестиций и заимствований на восстановление уничтоженной россиянами инфраструктуры уйдут десятки лет. И сегодня киевские власти создают прецедент, который поможет большим и маленьким украинским общинам получить поддержку после завершения боевых действий. Это действительно придает немного уверенности", – подытожил политолог.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid0Xfoh6kCtcvYhsABWRbvt4y3NhRVjwHmfNrEYBsz1UhK1AF6BuyFhwFf2Ky9DhPkDl

Теги: Киев, рейтинг, экономика, Standard & Poor's, Алексей Голобуцкий, финансы, S&P
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