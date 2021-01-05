Госналоговая служба Украины предупредила о возможных ограничениях в работе электронных сервисов

Государственная налоговая служба Украины 4 января предупредила о возможных ограничениях в работе электронных сервисов в ближайшие дни. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг информационно-справочного департамента ГНС сообщаем, что возможны частичные ограничения доступа к электронным сервисам", – говорится в сообщении.
Ограничения могут наблюдаться с 22.00 5 января до 1.00 6 января.