Харьковский коксовый завод признали банкротом

Стоимость выявленных активов завода – 32,96 млн грн, а долгов у него – около 1,9 млрд грн Фото: Андрей Малеваный / Facebook

"Признать частное акционерное общество "Харьковский коксовый завод", зарегистрированное по местонахождению: город Харьков, Гимназическая набережная, 24, банкротом и открыть ликвидационную процедуру", – говорится в постановлении.

Finbalance отмечает, что в декабре 2021 года суд признал требования ряда кредиторов, в том числе ООО "Восток Финанс" – 1,36 млрд грн, управления Государственной налоговой службы в Харьковской области – 32,4 млн грн, управления Пенсионного фонда в Харьковской области – 4,1 млн грн, отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции – 2,6 млн грн, "Укрзалізниці" – 9,8 млн грн, ООО "Коксовый завод "Новомет" – 4,45 млн грн.

В то же время стоимость выявленных активов должника – 32,96 млн грн.

В госреестре бенефициаром "Харьковского коксового завода" указан Андреас Одерматт (Швейцария), а бенефициаром крупнейшего кредитора, ООО "Восток Финанс" (через ООО "КУА "Альпари"), – Евгений Любченко.