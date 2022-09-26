Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с начала вторжения РФ в Украину

При этом индекс РТС упал на 5,8% и составил 1075,55 пункта.

Среди лидеров понижения:

VK (-7,05%, до 390,2 руб. за акцию);

"Полюс" (-6,73%, до 5937,5 руб.);

"Яндекс" (-5,74%, до 1689 руб.);

"Лукойл" (-4,34%, до 3777 руб.);

"Норникель" (-3,27%, до 13 686 руб.).

Рынок акций падает на фоне псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и новостей о мобилизации в России.

Контекст:

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В тот же день на российском рынке акций произошел обвал.

Тогда отмечалось, что на таких уровнях индекс торговался впервые с 24 февраля.