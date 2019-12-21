Кабмин Украины на 1 млрд грн увеличил расходы на больничные и пособия по беременности и родам

Кабинет Министров Украины внес изменения в бюджет Фонда социального страхования Украины, увеличив его расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение на 1,017 млрд грн.

Кабинет Министров Украины увеличил бюджет Фонда социального страхования (ФССУ) на 2019 год на 1,017 млрд грн. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе фонда.

Сумма предназначена для выплаты больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение. Общая сумма расходов фонда составила 15,361 млрд грн.

"Изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета ФССУ за счет, в частности, более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств. Общие доходы фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 25,665 млрд грн, что больше на 0,996 млрд грн", – сообщили в ФССУ.

20 ноября в Фонде соцстраха Украины сообщили, что перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам приостановлено в связи с превышением сметы более чем на 1 млрд грн. Директор исполнительной дирекции соцстраха Евгений Баженков объяснил, что "бюджет фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и был искусственно занижен по расходам".

В этот же день в Минсоцполитики Украины заявили, что на счетах Фонда соцстраха достаточно средств для проведения выплат больничных и пособий по беременности и родам. В ведомстве добавили, что связывают ситуацию с приостановкой выплат с Баженковым, "которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности и который был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста судебного решения в тот же день".

21 ноября заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что каждый день в фонд поступает от 60 до 250 млн грн. Он сообщил, что министерство не будет работать с Баженковым, так как он фигурирует в двух уголовных делах. Замминистра добавил, что Баженкова восстановили в должности с нарушениями.

В тот же день выплаты возобновили "под личную ответственность" Баженкова.

25 ноября Коваль сообщил, что Фонд соцстраха и Минсоцполитики начали процедуру внесения изменений в бюджет ФССУ для ликвидации задолженности.

27 ноября Кабмин на заседании принял решение выделить 1,4 млрд грн для погашения задолженности Фонда социального страхования перед застрахованными гражданами.

5 декабря Коваль был избран главой правления ФССУ.