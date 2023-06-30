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Кабмин одобрил законопроект о выплате пенсий гражданам с оккупированных территорий и проживающим за границей

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Законопроект призван урегулировать вопрос выплаты пенсий украинцам на временно оккупированных территориях и за границей
Законопроект призван урегулировать вопрос выплаты пенсий украинцам на временно оккупированных территориях и за границей
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров 30 июня одобрил законопроект о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как пояснили в министерстве, инициатива после ее принятия Радой должна урегулировать следующие вопросы: выплата пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях или во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию; выплата пенсий лицам, временно проживающим вне Украины.

В частности, для граждан с оккупированных территорий предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения страны-агрессора России.

"Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от РФ",  говорится в сообщении.

В то же время гражданам, нашедшим убежище за границей, пенсии будут переводить на текущие счета, открытые в украинских банках, при этом таким лицам нужно до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

"Предполагается, что физическая идентификация может происходить удаленно. Первый способ – с помощью "Дія.Підпис" ("Дія ID") в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом",  добавили в министерстве.

Контекст:

Всего, согласно данным Пенсионного фонда на весну 2023 года, в Украине пенсии получают 10,7 млн человек. Средний размер пенсии – 5238 грн.

20 марта Рада приняла закон, предусматривающий продление срока оформления пенсий для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия. 12 апреля его подписал президент. 

24 апреля Кабмин разрешил "Укрпошті" пересылать пенсии и денежную помощь украинцам, временно проживающим за границей.

Теги: Кабинет Министров, пенсии, оккупация, беженцы, выплаты, пенсия, Кабмин, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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