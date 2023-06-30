Кабмин одобрил законопроект о выплате пенсий гражданам с оккупированных территорий и проживающим за границей

Как пояснили в министерстве, инициатива после ее принятия Радой должна урегулировать следующие вопросы: выплата пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях или во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию; выплата пенсий лицам, временно проживающим вне Украины.
В частности, для граждан с оккупированных территорий предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения страны-агрессора России.
"Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от РФ", – говорится в сообщении.
В то же время гражданам, нашедшим убежище за границей, пенсии будут переводить на текущие счета, открытые в украинских банках, при этом таким лицам нужно до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.
"Предполагается, что физическая идентификация может происходить удаленно. Первый способ – с помощью "Дія.Підпис" ("Дія ID") в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом", – добавили в министерстве.
Всего, согласно данным Пенсионного фонда на весну 2023 года, в Украине пенсии получают 10,7 млн человек. Средний размер пенсии – 5238 грн.
20 марта Рада приняла закон, предусматривающий продление срока оформления пенсий для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия. 12 апреля его подписал президент.
24 апреля Кабмин разрешил "Укрпошті" пересылать пенсии и денежную помощь украинцам, временно проживающим за границей.