Кабмин одобрил законопроект о выплате пенсий гражданам с оккупированных территорий и проживающим за границей

Законопроект призван урегулировать вопрос выплаты пенсий украинцам на временно оккупированных территориях и за границей Фото: depositphotos.com

Как пояснили в министерстве, инициатива после ее принятия Радой должна урегулировать следующие вопросы: выплата пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях или во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию; выплата пенсий лицам, временно проживающим вне Украины.

В частности, для граждан с оккупированных территорий предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения страны-агрессора России.

"Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от РФ", – говорится в сообщении.

В то же время гражданам, нашедшим убежище за границей, пенсии будут переводить на текущие счета, открытые в украинских банках, при этом таким лицам нужно до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

"Предполагается, что физическая идентификация может происходить удаленно. Первый способ – с помощью "Дія.Підпис" ("Дія ID") в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом", – добавили в министерстве.