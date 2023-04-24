В Минсоцполитики Украины ответили, кто будет платить взносы для накопительной пенсионной системы: работник или работодатель

Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сказала в эфире национального телемарафона, запись комментария пресс-служба ведомства обнародовала 24 апреля.
"Законом предусмотрено: и работник и работодатель. Сначала – обязательно – только работодатель. И там ему предусмотрена возможность оптимизировать за счет существующих налоговых платежей и социальных взносов, чтобы это не было дополнительной нагрузкой. И добровольно на момент старта [системы] имеет возможность платить сам работник", – сказала она, отвечая на вопрос ведущего.
Жолнович отметила, что в дальнейшем "это будет более четко регламентировано".
"Потому что средний взнос, который покрывал бы все расходы и... скажем, сохранял средства в их необходимом эквиваленте для человека, – это как минимум 7–10% оплаты с работодателя. Сейчас мы предусматриваем до 3% обязательных с работодателя. Это немного мало. Очевидно, работник должен присоединяться, чтобы его взнос был оптимальным и потом из этого можно было получить выгоду", – добавила она.
Министр спрогнозировала, что для запуска накопительной системы в Украине необходимо как минимум год.
В 2020 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что к 2035 году пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии. Согласно данным профильного комитета Рады на апрель 2023 года, треть украинцев – пенсионеры.
Министр финансов Украины Сергей Марченко говорил в 2021-м, что солидарная и накопительная пенсионные системы должны действовать в Украине вместе и на тот момент велось обсуждение модели запуска накопительного уровня.
За несколько месяцев да начала полномасштабной войны РФ против Украины, в декабре 2021 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада в 2022 году примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему. В ноябре 2022-го Жолнович сказала, что введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется после окончания войны.
По словам Шмыгаля, внедрение обязательного пенсионного накопления – один из приоритетов правительства Украины в 2023 году.