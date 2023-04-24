В Минсоцполитики Украины ответили, кто будет платить взносы для накопительной пенсионной системы: работник или работодатель

Жолнович: Сейчас мы предусматриваем до 3% обязательных с работодателя. Это мало. Очевидно, работник должен присоединяться Фото: msp.gov.ua

Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сказала в эфире национального телемарафона, запись комментария пресс-служба ведомства обнародовала 24 апреля.

"Законом предусмотрено: и работник и работодатель. Сначала – обязательно – только работодатель. И там ему предусмотрена возможность оптимизировать за счет существующих налоговых платежей и социальных взносов, чтобы это не было дополнительной нагрузкой. И добровольно на момент старта [системы] имеет возможность платить сам работник", – сказала она, отвечая на вопрос ведущего.

Жолнович отметила, что в дальнейшем "это будет более четко регламентировано".

"Потому что средний взнос, который покрывал бы все расходы и... скажем, сохранял средства в их необходимом эквиваленте для человека, – это как минимум 7–10% оплаты с работодателя. Сейчас мы предусматриваем до 3% обязательных с работодателя. Это немного мало. Очевидно, работник должен присоединяться, чтобы его взнос был оптимальным и потом из этого можно было получить выгоду", – добавила она.

Министр спрогнозировала, что для запуска накопительной системы в Украине необходимо как минимум год.