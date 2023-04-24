В Минсоцполитики назвали сроки, когда в Украине могут запустить накопительную пенсионную систему

Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сказала в эфире национального телемарафона, запись комментария пресс-служба Минсоцполитики опубликовала 24 апреля.
"Накопительная пенсия нужна. Мы понимаем, что у нас увеличивается количество пенсионеров, и уже ощутимо, что люди хотели бы иметь свои счета и сами оперировать вкладами, которые они вносят", – отметила Жолнович, реагируя на слова ведущей о том, что в Верховной Раде готовятся к введению накопительной системы с 2024 года.
По ее словам, в украинском обществе есть запрос на внедрение накопительной пенсии.
"И я уверена, нужно начинать работу в этом процессе. А вот что касается вступления в силу самого закона, то речь сначала об инфраструктуре. Чтобы полноценно запустить накопительную пенсию, нам нужно создать государственный накопительный банк. Опять же, по оценкам социологов, мы видим, что он нужен, так как подавляющее большинство доверяют именно государственным банкам. Хотя в дальнейшем зайдут и частные структуры, и негосударственные пенсионные банки. У людей будет выбор, куда вкладывать и как инвестировать свои средства. Но нужно цифровые системы построить – сбора, администрирования. Чтобы это было дешевле и быстрее для каждого человека, чтобы он видел движение средств. И на это нужно время. Как минимум год", – добавила министр.
Она подчеркнула, что принятие Радой соответствующего закона и начало его выполнения "не означает, что сразу начнут собирать средства".
"Сначала необходимы подготовительные действия. А на это тоже нужно время. Поэтому сегодня надо об этом думать, нужно принимать [закон], выбирать модели и двигаться хотя бы с инфраструктурой", – резюмировала Жолнович.
В 2020 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что к 2035 году пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии. Согласно данным профильного комитета Рады на апрель 2023 года, треть украинцев – пенсионеры.
Министр финансов Украины Сергей Марченко говорил в 2021-м, что солидарная и накопительная пенсионные системы должны действовать в Украине вместе и на тот момент велось обсуждение модели запуска накопительного уровня.
За несколько месяцев да начала полномасштабной войны РФ против Украины, в декабре 2021 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада в 2022 году примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему. В ноябре 2022-го Жолнович сказала, что введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется после окончания войны.
По словам Шмыгаля, внедрение обязательного пенсионного накопления – один из приоритетов правительства Украины в 2023 году.