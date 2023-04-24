ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Минсоцполитики назвали сроки, когда в Украине могут запустить накопительную пенсионную систему

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласно данным профильного комитета Рады на апрель 2023 года, треть украинцев пенсионеры
Согласно данным профильного комитета Рады на апрель 2023 года, треть украинцев – пенсионеры
Фото: depositphotos.com

Накопительную пенсионную систему в Украине смогут запустить не ранее чем через год, до этого времени необходимо создать инфраструктуру для сбора и администрирования платежей.

Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сказала в эфире национального телемарафона, запись комментария пресс-служба Минсоцполитики опубликовала 24 апреля.

"Накопительная пенсия нужна. Мы понимаем, что у нас увеличивается количество пенсионеров, и уже ощутимо, что люди хотели бы иметь свои счета и сами оперировать вкладами, которые они вносят", – отметила Жолнович, реагируя на слова ведущей о том, что в Верховной Раде готовятся к введению накопительной системы с 2024 года. 

По ее словам, в украинском обществе есть запрос на внедрение накопительной пенсии. 

"И я уверена, нужно начинать работу в этом процессе. А вот что касается вступления в силу самого закона, то речь сначала об инфраструктуре. Чтобы полноценно запустить накопительную пенсию, нам нужно создать государственный накопительный банк. Опять же, по оценкам социологов, мы видим, что он нужен, так как подавляющее большинство доверяют именно государственным банкам. Хотя в дальнейшем зайдут и частные структуры, и негосударственные пенсионные банки. У людей будет выбор, куда вкладывать и как инвестировать свои средства. Но нужно цифровые системы построить – сбора, администрирования. Чтобы это было дешевле и быстрее для каждого человека, чтобы он видел движение средств. И на это нужно время. Как минимум год", – добавила министр. 

Она подчеркнула, что принятие Радой соответствующего закона и начало его выполнения "не означает, что сразу начнут собирать средства". 

"Сначала необходимы подготовительные действия. А на это тоже нужно время. Поэтому сегодня надо об этом думать, нужно принимать [закон], выбирать модели и двигаться хотя бы с инфраструктурой", – резюмировала Жолнович. 

Контекст:

В 2020 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что к 2035 году пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии. Согласно данным профильного комитета Рады на апрель 2023 года, треть украинцев – пенсионеры

Министр финансов Украины Сергей Марченко говорил в 2021-м, что солидарная и накопительная пенсионные системы должны действовать в Украине вместе и на тот момент велось обсуждение модели запуска накопительного уровня. 

За несколько месяцев да начала полномасштабной войны РФ против Украины, в декабре 2021 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада в 2022 году примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему. В ноябре 2022-го Жолнович сказала, что введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется после окончания войны.

По словам Шмыгаля, внедрение обязательного пенсионного накопления – один из приоритетов правительства Украины в 2023 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, пенсии, законопроект, пенсионеры, пенсионная реформа, Оксана Жолнович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
Галина ГРИШИНА
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Галина ГРИШИНА
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Галина ГРИШИНА
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Галина ГРИШИНА
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Ефросинина надела трендовый костюм от украинского бренда за 7,3 тыс. грн
Ефросинина надела трендовый костюм от украинского бренда за 7,3 тыс. грн
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
Галина ГРИШИНА
"Вас обманывают". Эксперт на практике опроверг эффективность известного препарата против муравьев. Видео
"Вас обманывают". Эксперт на практике опроверг эффективность известного препарата против муравьев. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (204787)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (78458)
3
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман (57443)
4
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (43434)
5
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме" (31389)
6
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (25940)
7
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (24794)
8
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми (20679)
 
 
 
 