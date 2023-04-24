В Минсоцполитики назвали сроки, когда в Украине могут запустить накопительную пенсионную систему

Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сказала в эфире национального телемарафона, запись комментария пресс-служба Минсоцполитики опубликовала 24 апреля.

"Накопительная пенсия нужна. Мы понимаем, что у нас увеличивается количество пенсионеров, и уже ощутимо, что люди хотели бы иметь свои счета и сами оперировать вкладами, которые они вносят", – отметила Жолнович, реагируя на слова ведущей о том, что в Верховной Раде готовятся к введению накопительной системы с 2024 года.

По ее словам, в украинском обществе есть запрос на внедрение накопительной пенсии.

"И я уверена, нужно начинать работу в этом процессе. А вот что касается вступления в силу самого закона, то речь сначала об инфраструктуре. Чтобы полноценно запустить накопительную пенсию, нам нужно создать государственный накопительный банк. Опять же, по оценкам социологов, мы видим, что он нужен, так как подавляющее большинство доверяют именно государственным банкам. Хотя в дальнейшем зайдут и частные структуры, и негосударственные пенсионные банки. У людей будет выбор, куда вкладывать и как инвестировать свои средства. Но нужно цифровые системы построить – сбора, администрирования. Чтобы это было дешевле и быстрее для каждого человека, чтобы он видел движение средств. И на это нужно время. Как минимум год", – добавила министр.

Она подчеркнула, что принятие Радой соответствующего закона и начало его выполнения "не означает, что сразу начнут собирать средства".

"Сначала необходимы подготовительные действия. А на это тоже нужно время. Поэтому сегодня надо об этом думать, нужно принимать [закон], выбирать модели и двигаться хотя бы с инфраструктурой", – резюмировала Жолнович.