"Каждый третий украинец – пенсионер". В "Слуге народа" заявили о необходимости менять пенсионную систему в Украине

Третьякова: Каждый третий украинец сейчас пенсионер. Это самый высокий процент в Европе Фото: sluga-narodu.com

"Каждый третий украинец сейчас пенсионер. И это означает, что нам нужно менять пенсионную систему, дополняя ее в том числе и накоплением. Это самый высокий процент в Европе и самый большой вызов для Украины", – сказала она.

Сайт украинского парламента, ссылаясь на Третьякову, пояснил, что действующая – солидарная система пенсионного страхования – не может гарантировать украинцам пенсионного возраста надлежащее финансовое обеспечение.