"Каждый третий украинец – пенсионер". В "Слуге народа" заявили о необходимости менять пенсионную систему в Украине

"Каждый третий украинец сейчас пенсионер. И это означает, что нам нужно менять пенсионную систему, дополняя ее в том числе и накоплением. Это самый высокий процент в Европе и самый большой вызов для Украины", – сказала она.
Сайт украинского парламента, ссылаясь на Третьякову, пояснил, что действующая – солидарная система пенсионного страхования – не может гарантировать украинцам пенсионного возраста надлежащее финансовое обеспечение.
В 2020 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что к 2035 году пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.
За несколько месяцев да начала полномасштабной войны РФ против Украины, в декабре 2021 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада в 2022 году примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему. В ноябре 2022-го министр соцполитики Оксана Жолнович сказала, что введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется после окончания войны.
По словам Шмыгаля, внедрение обязательного пенсионного накопления – один из приоритетов правительства Украины в 2023 году.