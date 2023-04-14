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"Каждый третий украинец – пенсионер". В "Слуге народа" заявили о необходимости менять пенсионную систему в Украине

Третьякова: Каждый третий украинец сейчас пенсионер. Это самый высокий процент в Европе
Третьякова: Каждый третий украинец сейчас пенсионер. Это самый высокий процент в Европе
Фото: sluga-narodu.com

Украине нужно менять пенсионную систему. Об этом глава комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила на первом совместном заседании председателей комитетов Верховной Рады и Европарламента 12 апреля, видео обнародовано пресс-службой Рады.

"Каждый третий украинец сейчас пенсионер. И это означает, что нам нужно менять пенсионную систему, дополняя ее в том числе и накоплением. Это самый высокий процент в Европе и самый большой вызов для Украины", – сказала она. 

Сайт украинского парламента, ссылаясь на Третьякову, пояснил, что действующая – солидарная система пенсионного страхования – не может гарантировать украинцам пенсионного возраста надлежащее финансовое обеспечение. 

Контекст:

В 2020 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что к 2035 году пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

За несколько месяцев да начала полномасштабной войны РФ против Украины, в декабре 2021 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада в 2022 году примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему.  В ноябре 2022-го министр соцполитики Оксана Жолнович сказала, что введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется после окончания войны. 

По словам Шмыгаля, внедрение обязательного пенсионного накопления – один из приоритетов правительства Украины в 2023 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, пенсии, пенсионеры, пенсионная реформа, Денис Шмыгаль, Галина Третьякова
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