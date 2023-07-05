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Кабмин расширил программу "єОселя" на всех украинцев, у которых нет собственного жилья

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Программа "єОселя" предполагает оплату первого взноса в размере 20%
Программа "єОселя" предполагает оплату первого взноса в размере 20%
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров Украины расширяет кредитную программу "єОселя". Об этом 4 июля на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт правительства.

"В прошлом году по инициативе президента Украины мы запустили программу "єОселя". Дали возможность военным, правоохранителям, учителям, медикам и ученым получать ипотеку под 3%. [...] Теперь будем расширять программу. Вносим изменения, благодаря которым участие в программе "єОселя" смогут принять другие украинцы, не имеющие собственного жилья", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что "для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне". Первый взнос будет составлять от 20%, а срок кредитования – до 20 лет.

По данным Кабмина, льготные ипотечные кредиты уже выданы на сумму более 2,3 млрд грн, а "изменения в программе позволят существенно активизировать выдачу ипотеки".

"Мы создаем возможность для украинских семей, нуждающихся в жилье, получить его уже сейчас", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

Программу доступной ипотеки "єОселя", инициированную президентом Украины, в октябре 2022 года запустило правительство. Ее модернизировали и адаптировали к нуждам военного времени.

Изначально участниками программы были военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правоохранители и члены их семей, а также работающие в государственном и коммунальном секторах – медики, педагоги, ученые. Для них предусмотрены льготные условия займа – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

В программе принимают участие "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк" и Sky Bank.

В декабре "єОселя" появилась в приложении "Дія".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, ипотека, кредиты, Денис Шмыгаль
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