Кабмин расширил программу "єОселя" на всех украинцев, у которых нет собственного жилья

"В прошлом году по инициативе президента Украины мы запустили программу "єОселя". Дали возможность военным, правоохранителям, учителям, медикам и ученым получать ипотеку под 3%. [...] Теперь будем расширять программу. Вносим изменения, благодаря которым участие в программе "єОселя" смогут принять другие украинцы, не имеющие собственного жилья", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что "для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне". Первый взнос будет составлять от 20%, а срок кредитования – до 20 лет.

По данным Кабмина, льготные ипотечные кредиты уже выданы на сумму более 2,3 млрд грн, а "изменения в программе позволят существенно активизировать выдачу ипотеки".

"Мы создаем возможность для украинских семей, нуждающихся в жилье, получить его уже сейчас", – подчеркнул Шмыгаль.