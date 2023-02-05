По программе "єОселя" украинцы получили более 1 млрд грн ипотечных кредитов – Шмыгаль

"Украинцы получили более 1 млрд грн ипотечных кредитов на жилье по программе "єОселя". В настоящее время государство выдало уже 784 кредита", – написал он.

По данным Шмыгаля, 83% выданных ссуд получили защитники и защитницы Украины, 9% – медики, 7% – педагоги, 1% – ученые.

Контекст:

Программу доступной ипотеки "єОселя", инициированную президентом Украины, в октябре 2022 года запустило правительство. Ее модернизировали и адаптировали к потребностям военного времени.

Участниками программы могут стать военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правоохранители и члены их семей, а также работающие в государственном и коммунальном секторах – медики, педагоги, ученые. Для них предусмотрены льготные условия займа – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

В программе принимают участие "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк" и Sky Bank.

В декабре "єОселя" появилась в приложении "Дія".