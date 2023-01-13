Кабмин создал Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины – Шмыгаль

Кабмин создал Госагентство восстановления и развития инфраструктуры на базе двух госагентств – инфраструктурных проектов и автомобильных дорог, рассказал Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы Кабмина опубликована в его Facebook.

"Вчера в Ирпене мы анонсировали восстановление за счет средств платформы United24 первых 18 многоквартирных домов, которые были повреждены во время российской оккупации части Киевской области. Это начало масштабной работы по восстановлению жилья, которую мы будем проводить по всей стране, – сказал Шмыгаль. – Для этого сегодня правительство создает на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новую структуру – Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины".

По словам премьера, это позволит "оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов".

"Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление в этом году. В то же время мы рассчитываем, что нам удастся аккумулировать в шесть раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить больше инфраструктуры и жилья украинцев", – подчеркнул Шмыгаль.