Кабмин создал Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы Кабмина опубликована в его Facebook.
"Вчера в Ирпене мы анонсировали восстановление за счет средств платформы United24 первых 18 многоквартирных домов, которые были повреждены во время российской оккупации части Киевской области. Это начало масштабной работы по восстановлению жилья, которую мы будем проводить по всей стране, – сказал Шмыгаль. – Для этого сегодня правительство создает на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новую структуру – Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины".
По словам премьера, это позволит "оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов".
"Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление в этом году. В то же время мы рассчитываем, что нам удастся аккумулировать в шесть раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить больше инфраструктуры и жилья украинцев", – подчеркнул Шмыгаль.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января 2023 года.
Так, российские оккупационные войска в ходе боевых действий разрушили около 28 тыс. объектов в Киевской области, проинформировали в ОВА 1 ноября 2022 года.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.