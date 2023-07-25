Кабмин выделил 3,5 млрд грн на восстановление в восьми областях Украины, всего уже выделено регионам более 25 млрд грн – Шмыгаль

Кабмин Украины выделил регионам на восстановление уже более 25 млрд грн, отметил на заседании правительства Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

По словам Шмыгаля, это средства на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц.

"То есть, объектов, которые являются важнейшими в любом населенном пункте", – подчеркнул глава Кабмина на заседании, видеозапись опубликована в его Facebook.

Кроме того, еще 3,3 млрд грн правительство направило на реализацию экспериментального проекта комплексного восстановления населенных пунктов по принципу "отстроить лучше, чем было".

"Речь идет о населенных пунктах Бородянка Киевской области, Тростянец Сумской области, Циркуны Харьковской области, Посад-Покровское Херсонской области и Ягодное Черниговской области. Общая стоимость всех проектов составит почти 10 млрд грн. Работы там уже ведутся, – рассказал Шмыгаль. – Основными для исполнителей при восстановлении являются следующие четыре принципа: безопасность, энергоэффективность, безбарьерность и экологичность".

Как указал премьер, задача Минвосстановления – "разработать универсальные проекты ключевых объектов для любого города или села, учитывая оптимальную стоимость и современные технологии".

"В целом правительство выделило регионам на восстановление уже более 25 млрд грн", – резюмировал Шмыгаль.