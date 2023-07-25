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Кабмин выделил 3,5 млрд грн на восстановление в восьми областях Украины, всего уже выделено регионам более 25 млрд грн – Шмыгаль

Кабмин Украины выделил регионам на восстановление уже более 25 млрд грн, отметил на заседании правительства Шмыгаль
Кабмин Украины выделил регионам на восстановление уже более 25 млрд грн, отметил на заседании правительства Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин на заседании 25 июля выделил из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии страны-оккупанта РФ очередные 3,5 млрд грн общинам Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр правительства Украины.

По словам Шмыгаля, это средства на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц.

"То есть, объектов, которые являются важнейшими в любом населенном пункте", – подчеркнул глава Кабмина на заседании, видеозапись опубликована в его Facebook.

Кроме того, еще 3,3 млрд грн правительство направило на реализацию экспериментального проекта комплексного восстановления населенных пунктов по принципу "отстроить лучше, чем было".

"Речь идет о населенных пунктах Бородянка Киевской области, Тростянец Сумской области, Циркуны Харьковской области, Посад-Покровское Херсонской области и Ягодное Черниговской области. Общая стоимость всех проектов составит почти 10 млрд грн. Работы там уже ведутся, – рассказал Шмыгаль. – Основными для исполнителей при восстановлении являются следующие четыре принципа: безопасность, энергоэффективность, безбарьерность и экологичность".

Как указал премьер, задача Минвосстановления – "разработать универсальные проекты ключевых объектов для любого города или села, учитывая оптимальную стоимость и современные технологии".

"В целом правительство выделило регионам на восстановление уже более 25 млрд грн", – резюмировал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/265754536161807/

Контекст:

Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что одной из трех задач украинского правительства является быстрое восстановление Украины от последствий вторжения страны-агрессора России.

В Офисе президента 12 июля сообщили, что сейчас ущерб, понесенный Украиной в результате российской агрессии, оценивается уже в $750 млрд. В ОП пояснили, что проектный офис "Большого строительства" и областные военные администрации разработали план быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan). Он предусматривает оперативное восстановление критически важной инфраструктуры и жилья на деоккупированных территориях. Общий бюджет Fast Recovery Plan составляет около $17,4 млрд.

Кроме того, в ОП сейчас работают над долгосрочным планом обновления Украины. Он определяет список национальных программ восстановления.

Теги: Украина, правительство, строительство, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин, Бородянка, восстановление
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