Кабмин выделил 3,5 млрд грн на восстановление в восьми областях Украины, всего уже выделено регионам более 25 млрд грн – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, это средства на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц.
"То есть, объектов, которые являются важнейшими в любом населенном пункте", – подчеркнул глава Кабмина на заседании, видеозапись опубликована в его Facebook.
Кроме того, еще 3,3 млрд грн правительство направило на реализацию экспериментального проекта комплексного восстановления населенных пунктов по принципу "отстроить лучше, чем было".
"Речь идет о населенных пунктах Бородянка Киевской области, Тростянец Сумской области, Циркуны Харьковской области, Посад-Покровское Херсонской области и Ягодное Черниговской области. Общая стоимость всех проектов составит почти 10 млрд грн. Работы там уже ведутся, – рассказал Шмыгаль. – Основными для исполнителей при восстановлении являются следующие четыре принципа: безопасность, энергоэффективность, безбарьерность и экологичность".
Как указал премьер, задача Минвосстановления – "разработать универсальные проекты ключевых объектов для любого города или села, учитывая оптимальную стоимость и современные технологии".
"В целом правительство выделило регионам на восстановление уже более 25 млрд грн", – резюмировал Шмыгаль.
Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.
4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что одной из трех задач украинского правительства является быстрое восстановление Украины от последствий вторжения страны-агрессора России.
В Офисе президента 12 июля сообщили, что сейчас ущерб, понесенный Украиной в результате российской агрессии, оценивается уже в $750 млрд. В ОП пояснили, что проектный офис "Большого строительства" и областные военные администрации разработали план быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan). Он предусматривает оперативное восстановление критически важной инфраструктуры и жилья на деоккупированных территориях. Общий бюджет Fast Recovery Plan составляет около $17,4 млрд.
Кроме того, в ОП сейчас работают над долгосрочным планом обновления Украины. Он определяет список национальных программ восстановления.