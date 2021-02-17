Как и для населения. Кабмин ограничил цену на газ для религиозных организаций

Согласно решению Кабинета Министров Украины, религиозные организации, как и население, смогут покупать газ в феврале – марте по цене не выше 6,99 грн за 1 м³.

Кабмин внес изменение в дополнение к "карантинному" постановлению, ограничив цену на газ для религиозных организаций Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля установил предельную цену на газ для религиозных организаций на уровне 6,99 грн за 1 м³, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Цена будет действовать с 1 февраля по 31 марта.

Соответствующее изменение по предложению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко внесено в дополнение к постановлению №1236 от 9 декабря о введении карантина.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

После резкого повышения тарифов с января 2021 года и последовавших после этого протестов правительство на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.