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Как распознать АЗС, где не продают "бодягу"

Обратите внимание, выдает ли АЗС фискальные чеки
Обратите внимание, выдает ли АЗС фискальные чеки
Фото: depositphotos.com

По оценкам профильных экспертов, значительная часть продающегося в стране топлива – фальсификат. Такой "самопал" чаще всего предлагают по соблазнительно низкой цене. Но не стоит обольщаться: вред, который он наносит автомобилю, экологии или даже здоровью, обойдется гораздо дороже.

Нюанс в том, что бензин и дизельное топливо – это сложные химические соединения, соответствие стандарту и нормам безопасности которых в большинстве случаев не обнаружишь на глаз (цвет, запах). Это можно сделать только в специализированных лабораториях, имеющих соответствующее оборудование. Все же "народные методы" с кипячением топлива, пропусканием через фильтровальную бумагу или капанием на кожу очень условны. Как же тогда избежать рисков заправиться фальсификатом? Давайте выясним.

Золотое правило каждого водителя – избегать придорожные "бочки". Здесь риск подхватить "бодяжный вирус" самый высокий. Даже если ваш кум, брат или сват позавчера заправился на такой наливайке и у него все нормально. Во-первых, это до поры, до времени. Во-вторых, кого-то пронесло, а вам может не повезти, и тогда – прямой путь на СТО.

Но и на полноценной АЗС некачественное топливо тоже попадается. Чтобы не попасть в беду, не пожалейте несколько минут на то, чтобы просмотреть разрешительные документы на заправке (информацию о заводе-поставщике, лицензии на право розничной торговли нефтепродуктами, паспорта качества и т.п.). Вся документация должна быть в свободном доступе для потребителя. Ее отсутствие или нежелание показать – четкий сигнал, что здесь лучше не заправляться. Обратите внимание, выдает ли АЗС фискальные чеки. Вдруг нет – это тоже тревожный звонок. Если даже не докажешь, что ты здесь заправлялся.

Наконец, как показывает практика, на "бодяге" еще никто и никогда не сэкономил. Если постоянно заправляешь машину качественным горючим, то от приобретения до первого серьезного ремонта успеешь наездить 300-400 тысяч километров. Если же двигатель регулярно "кормить" низкосортным горючим, он начнет "кашлять" уже после первой сотни тысяч пробега.

Чтобы подобрать правильную АЗС для своего авто, следует регулярно следить за проверками качества горючего на рынке. В Украине уже много лет этим занимается независимая организация – Институт потребительских экспертиз. Результаты собственных исследований они публикуют в открытом доступе. Поэтому рекомендуем автомобилистам следить за ними и делать выводы. В этом году эксперты ИСЭ уже успели проверить и ДТ, и обе марки бензинов (92-й и 95-й). Полностью отчеты о результатах этих исследований можно просмотреть на сайте https://www.expertise.in.ua/index.html.

Наконец, продвинутым водителям следует поинтересоваться, как в разных АЗС-сетях работает внутренняя система контроля качества нефтепродуктов. Только компании, которые заботятся о своей репутации и не опускаются до торговли сомнительным топливом, не жалеют на это средств. Ведь речь идет о серьезных капиталовложениях. К примеру, сеть ОККО ежегодно тратит десятки миллионов гривен на контроль качества. В составе компании уже работают 16 стационарных и четыре мобильных лаборатории, покрывающие всю территорию Украины. Понятно, что сеть, которая системно инвестирует такие средства в самоконтроль, не будет предлагать клиенту топливный эрзац.

Теги: автомобили, бензин, АЗС, дизельное топливо, экспертиза, ОККО, нефтепродукты
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