Карту Буданова с разделенной Россией продали на аукционе за 14 млн грн. Притула рассказал об "ожесточенной борьбе" за лот

"Карта Буданова" с разделенной Россией ушла с молотка за 14 млн грн ($378 тыс.). Поздравляю господина Михаила с победой в аукционе. Спасибо всем участникам за ожесточенную борьбу, спасибо всем зрителям за активность в чате и спасибо команде фонда за помощь в организации", – сказано в твите.

Притула отметил, что вся вырученная сумма передается на сбор "Обнаруживаем – уничтожаем" на закупку пяти комплексов беспилотников EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР.

Продано!

«Карта Буданова» з розділеною росією пішла з молотка за 14 млн гривень!



Вітаю пана Михайла з перемогою у аукціоні!Дякую всім учасникам за запеклу боротьбу, дякую всім глядачам за активність в чаті і дякую команді фонду за допомогу в організації!



Вся сума долучається… pic.twitter.com/poK2g6JcWI — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) July 23, 2023

Аукцион проходил на страницах Притулы.