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Карту Буданова с разделенной Россией продали на аукционе за 14 млн грн. Притула рассказал об "ожесточенной борьбе" за лот

Карта находилась в кабинете Буданова
Карта находилась в кабинете Буданова
Фото: Serhiy Prytula / Twitter

23 июля фонд волонтера Сергея Притулы продал на аукционе карту из кабинета начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, на которой Россия разделена на части. Об этом Притула сообщил в Twitter.

"Карта Буданова" с разделенной Россией ушла с молотка за 14 млн грн ($378 тыс.). Поздравляю господина Михаила с победой в аукционе. Спасибо всем участникам за ожесточенную борьбу, спасибо всем зрителям за активность в чате и спасибо команде фонда за помощь в организации", – сказано в твите.

Притула отметил, что вся вырученная сумма передается на сбор "Обнаруживаем – уничтожаем" на закупку пяти комплексов беспилотников EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР.

Аукцион проходил на страницах Притулы.

Контекст:

Карту с "расчлененной" Россией заметили у Буданова в интервью, которое вышло в декабре 2022 года. На ней черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Согласно карте, они входят в состав Украины. Остальная территория России там поделена на несколько частей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: аукцион, разведка, беспилотники, волонтеры, карта, Кирилл Буданов
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