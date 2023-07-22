Карту Буданова с разделенной Россией выставили на аукцион

"Более года наш фонд не проводил сбор средств на нужды военных путем аукциона. Настало время знаменитой "карты Буданова". Кирилл Алексеевич отдал нам дорогую для него вещь с визуализацией будущего России, чтобы мы превратили ее в беспилотники для штурмовиков ГУР", – сказал Притула.
По его словам, вырученные на аукционе средства пойдут на закупку пяти комплексов беспилотников EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР.
Первая ставка уже есть, сказал Притула. Ее размер – 400 тыс. грн. Аукцион будет проходить 23 июля на страницах Притулы.
Карту с "расчлененной" Россией заметили у Буданова в интервью, которое вышло в декабре 2022 года. На ней черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Согласно карте, они входят в состав Украины. Остальная территория России там поделена на несколько частей.
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Глава СНБО Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.