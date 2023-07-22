Карту Буданова с разделенной Россией выставили на аукцион

"Более года наш фонд не проводил сбор средств на нужды военных путем аукциона. Настало время знаменитой "карты Буданова". Кирилл Алексеевич отдал нам дорогую для него вещь с визуализацией будущего России, чтобы мы превратили ее в беспилотники для штурмовиков ГУР", – сказал Притула.

По его словам, вырученные на аукционе средства пойдут на закупку пяти комплексов беспилотников EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР.

Первая ставка уже есть, сказал Притула. Ее размер – 400 тыс. грн. Аукцион будет проходить 23 июля на страницах Притулы.

Карту с "расчлененной" Россией заметили у Буданова в интервью, которое вышло в декабре 2022 года. На ней черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Согласно карте, они входят в состав Украины. Остальная территория России там поделена на несколько частей.

Фото: liga.net