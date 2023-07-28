Казахстанский оппозиционер Аблязов: Как-то в личном разговоре Назарбаев сказал: "Я тебя сделал". Я спросил: "Может, вы мне один маленький свечной заводик подарили, как своим олигархам?"

Аблязов: Все, что я делал, я делал с нуля Фото: Mukhtar Ablyazov / Facebook

"Классическое, что такое олигарх. Олигарх – это человек, который пришел к власти посредством власти или влиянием на власть, и я в этом смысле не являюсь олигархом, потому что пришел вопреки власти. Все, что я делал, я делал с нуля", – подчеркнул он.

Оппозиционер рассказал о разговоре с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, при котором и стал министром.

"Назарбаев как-то мне пытался в личном разговоре сказать, мол, "я тебя сделал". Я у него спросил: "А вы мне один свечной заводик, может, подарили, как своим олигархам?". Нет. И он в итоге признался: "Да, я тебе не помогал". Поэтому все, что я создал, зарабатывал, – я делал сам, своими руками, вопреки этой власти, потому что эта власть все время у меня что-то отнимала", – объяснил Аблязов.

По его словам, именно вопреки власти он состоялся как бизнесмен и как политик.

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