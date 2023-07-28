Казахстанский оппозиционер Аблязов: Как-то в личном разговоре Назарбаев сказал: "Я тебя сделал". Я спросил: "Может, вы мне один маленький свечной заводик подарили, как своим олигархам?"

"Классическое, что такое олигарх. Олигарх – это человек, который пришел к власти посредством власти или влиянием на власть, и я в этом смысле не являюсь олигархом, потому что пришел вопреки власти. Все, что я делал, я делал с нуля", – подчеркнул он.
Оппозиционер рассказал о разговоре с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, при котором и стал министром.
"Назарбаев как-то мне пытался в личном разговоре сказать, мол, "я тебя сделал". Я у него спросил: "А вы мне один свечной заводик, может, подарили, как своим олигархам?". Нет. И он в итоге признался: "Да, я тебе не помогал". Поэтому все, что я создал, зарабатывал, – я делал сам, своими руками, вопреки этой власти, потому что эта власть все время у меня что-то отнимала", – объяснил Аблязов.
По его словам, именно вопреки власти он состоялся как бизнесмен и как политик.
Аблязов родился в 1963 году в Казахстане. Окончил Московский инженерно-физический институт. Несколько лет работал по специальности. В 1992 году основал торговую компанию "Астана-Холдинг".
В 1997 году президент Казахстана Назарбаев пригласил Аблязова возглавить АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) и провести реформы в энергетической сфере. В 1998–1999 годах Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Ушел в отставку, отметив, что методы управления команды Назарбаева делают невозможным проведение системных реформ.
После отставки основал движение "Демократический выбор Казахстана", занимался развитием своего банка "БТА Банк" (в 2009 году финансовое учреждение было национализировано).
В 2002 году Аблязова арестовали и приговорили к шести годам лишения свободы, признав виновным в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. Через год Назарбаев его помиловал.
После освобождения Аблязов жил в России, Казахстане и Великобритании, сейчас живет во Франции.
В Казахстане, Украине и России открыли уголовные дела, в которых фигурирует Аблязов. В Казахстане бизнесмена заочно приговорили к 20 годам заключения за хищение $7 млрд из "БТА Банка" и к пожизненному заключению за организацию убийства бизнес-партнера Ержана Татишева. В Украине и РФ его обвиняют в растрате и махинациях, он находится в розыске. Франция отказалась экстрадировать Аблязова. Бизнесмен неоднократно называл свое преследование политически мотивированным.
В 2022 году Аблязов назвал себя лидером оппозиции Казахстана.