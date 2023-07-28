Казахстанский оппозиционер Аблязов: Я был миллиардером, очень крупным. Но сейчас у меня ничего нет, у меня конфисковали активы на $20 млрд

"Я был [миллиардером]. Сейчас у меня нет никаких средств, потому что у меня конфисковали все. [...] Шесть лет тюрьмы – раз. 20 лет тюрьмы заочно – два. Пожизненный срок тюрьмы – три. И я в изгнании уже 14,5 года. Поэтому вы должны понимать, что когда режим, что называется, не слезает, – везде пытается либо убить, либо отобрать (что успешно делает)", – сказал Аблязов.

Он отметил, что в России он также осужден – заочно на 15 лет "где-то год назад".

"В этих условиях, когда тебя везде бьют, долбят и используют государственные механизмы, используют межгосударственные договоры, генеральная прокуратура за тобой охотится не только Казахстана, но и России (был период, кстати говоря, при [четвертом, ныне беглом президенте Украины Викторе] Януковиче использовала и Украина)..." – подчеркнул оппозиционер.

По его словам, "на пике" у него было только банковских активов примерно на $12 млрд.

"Суммарно, если весь бизнес [брать], на тот момент было $20 млрд. То есть у меня конфисковали активы более чем на $20 млрд", – заявил Аблязов.

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