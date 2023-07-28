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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Казахстанский оппозиционер Аблязов: Я был миллиардером, очень крупным. Но сейчас у меня ничего нет, у меня конфисковали активы на $20 млрд

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Аблязов рассказал о преследованиях со стороны Казахстана, России и Украины
Аблязов рассказал о преследованиях со стороны Казахстана, России и Украины
Фото: mukhtarablyazov / Instagram

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий во Франции казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов сообщил, что при первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве он был миллиардером, но у него все конфисковали.

"Я был [миллиардером]. Сейчас у меня нет никаких средств, потому что у меня конфисковали все. [...] Шесть лет тюрьмы – раз. 20 лет тюрьмы заочно – два. Пожизненный срок тюрьмы – три. И я в изгнании уже 14,5 года. Поэтому вы должны понимать, что когда режим, что называется, не слезает, – везде пытается либо убить, либо отобрать (что успешно делает)", – сказал Аблязов.

Он отметил, что в России он также осужден – заочно на 15 лет "где-то год назад".

"В этих условиях, когда тебя везде бьют, долбят и используют государственные механизмы, используют межгосударственные договоры, генеральная прокуратура за тобой охотится не только Казахстана, но и России (был период, кстати говоря, при [четвертом, ныне беглом президенте Украины Викторе] Януковиче использовала и Украина)..." – подчеркнул оппозиционер.

По его словам, "на пике" у него было только банковских активов примерно на $12 млрд.

"Суммарно, если весь бизнес [брать], на тот момент было $20 млрд. То есть у меня конфисковали активы более чем на $20 млрд", – заявил Аблязов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Аблязов родился в 1963 году в Казахстане. Окончил Московский инженерно-физический институт. Несколько лет работал по специальности. В 1992 году основал торговую компанию "Астана-Холдинг".

В 1997 году президент Казахстана Назарбаев пригласил Аблязова возглавить АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) и провести реформы в энергетической сфере. В 1998–1999 годах Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Ушел в отставку, отметив, что методы управления команды Назарбаева делают невозможным проведение системных реформ. 

После отставки основал движение "Демократический выбор Казахстана", занимался развитием своего банка "БТА Банк" (в 2009 году финансовое учреждение было национализировано). 

В 2002 году Аблязова арестовали и приговорили к шести годам лишения свободы, признав виновным в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. Через год Назарбаев его помиловал. 

После освобождения Аблязов жил в России, Казахстане и Великобритании, сейчас живет во Франции. 

В Казахстане, Украине и России открыли уголовные дела, в которых фигурирует Аблязов. В Казахстане бизнесмена заочно приговорили к 20 годам заключения за хищение $7 млрд из "БТА Банка" и к пожизненному заключению за организацию убийства бизнес-партнера Ержана Татишева. В Украине и РФ его обвиняют в растрате и махинациях, он находится в розыске. Франция отказалась экстрадировать Аблязова. Бизнесмен неоднократно называл свое преследование политически мотивированным.

В 2022 году Аблязов назвал себя лидером оппозиции Казахстана.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оппозиция, Мухтар Аблязов, Казахстан, активы, бизнесмен
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