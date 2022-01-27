Киевский завод "Электронмаш" продали во второй раз. Результаты первого аукциона признали недействительными

Аукцион, состоявшийся в ноябре 2021 года, был признан несостоявшимся Фото: privatization.gov.ua

В аукционе приняли участие пять компаний. Победу одержало ООО "Украинский имидж", учредительницей которого является Виолетта Глинянчук, сказано в досье компании. Уставный капитал фирмы составляет 50 тыс. грн, она занимается деятельностью в сфере права.

Это вторая продажа "Электронмаша", киевский завод был продан на аукционе 12 ноября 2021 года. За объект приватизации на торгах соревновались 22 компании, стартовая цена выросла в 14,5 раз – с 66,7 млн грн до 970 млн грн. Завод купила компания "Лортен групп", она предложила 970 млн грн и 1 копейку. Эта ставка оказалась на 1 копейку выше ставки другой компании, поэтому стала победной.

Аукцион, состоявшийся в ноябре прошлого года, был признан несостоявшимся, потому что его победитель не подписал договор купли-продажи объекта в установленный срок, сообщила "Экономическая правда".

Согласно приватизационным условиям, новый собственник должен погасить долги предприятия – 924,5 млн грн. У "Электронмаша", по данным издания, 5,4 млн грн задолженности по зарплате и 3,3 млн грн – налогов по зарплате.

Общая площадь объекта – более 100 тыс. м². В состав объекта приватизации входят 37 единиц недвижимого имущества, три земельных участка и семь объектов, переданных в аренду.